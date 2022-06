Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea: a due settimane dalla fine del dating la coppia torna a farsi vedere. Per le coppie uscite dal trono classico la vita non sembra facilissima. Ne sanno qualcosa sia Matteo Ranieri e Valeria Cardone, sia Luca Salatino e Soraia Allam. Soraia Allam ha fatto la conoscenza della mamma di Luca. Tutto bene? Forse no perché nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice avrebbe affermato qualcosa che metterebbe in crisi la situazione: “Esiste per tutti il giorno zero”.



Parole criptiche che avevano alimentato dubbi a cascata sulla tenuta della storica con Luca Salatino. Quanto a Matteo Ranieri e Valeria beh, qualcosa proprio non convince. Da quando hanno cominciato a circolare le prime voci di crisi sulla sua storia con Valeria, Matteo non si è ancora esposto per commentarle. I fan si aspettavano che Ranieri ci mettesse la faccia per smentire le chiacchiere che stanno impazzando sul suo privato, ma fino a ora non è successo e questo non fa altro che alimentare i sospetti sulla sua relazione.

Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea: come vanno le cose tra loro







Secondo i fan la storia tra il bel tronista Matteo Ranieri e Valeria Cardone sarebbe già finita (o addirittura mai realmente iniziata), ma che nessuno lo dica nel rispetto di contratti di lavoro firmati dopo la scelta. E Matteo Farnea e Veronica Rimondi? Sembrano avere ben altri tipi di problemi. A rompere il silenzio su Instagram Stories è stata proprio la 26enne di Ferrara. (Leggi anche “Vogliamo essere noi a dirvelo”. Matteo Farnea e Veronica Rimondi, bomba dopo UeD)



Che spiega come: “Si presenta il momento più critico della settimana e anche il più frequente da quando la coppia si è creata… ovvero la valigia. Le relazioni a distanza sono molto comode soprattutto per chi la distanza la vuole annullare quindi non si vuole mai staccare. Ci piace complicarci la vita quindi l’amore è molto bello si… molto comoda la storia a distanza, molto molto”.



Insomma, tra loro le cose andrebbero a gonfie vele. Infatti nel rispondere alle domande dei fan, l’ex coppia UeD annuncia a tutti di aver trovato un nido d’amore da condividere giorno dopo giorno. “Diciamo che abbiamo già preso una casa, piccolo scoop e piccolo mutuino fatto, piccolo piccolo”, annunciano felicemente Veronica e Matteo. Porte spalancate all’amore, dunque, la convivenza è la naturale conseguenza di un momento d’oro per entrambi iniziato poco dopo la scelta davanti alle telecamere di UeD.

