Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne, come ha reagito Maria De Filippi alla loro scelta. Finora non si era saputo nulla su questo, ma a parlare è stata proprio l’ex tronista del programma di Canale 5. Nel corso di un’intervista ha voluto rivelare al pubblico che tipo di atteggiamento ha assunto la conduttrice televisiva, nel momento in cui la giovane aveva preso la sua decisione di uscire dalla trasmissione insieme al suo attuale partner, col quale sta vivendo momenti indimenticabili.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne, tra poco vi diremo cosa ha svelato la donna su Maria De Filippi.





Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne, la reazione di Maria De Filippi

Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne, dopo la scelta hanno ora parlato al settimanale Nuovo. Lei ha affermato: “Ho preso parte al programma per vivere qualcosa di divertente dopo un periodo non facile”. Mentre l’ex corteggiatore: “Quando ho capito che ero io la sua scelta, ho provato una forte emozione e ci sono tutti i presupposti per costruire una storia importante”. Dunque, la relazione va già a gonfie vele e stanno già parlando seriamente di una imminente convivenza.

Al settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, Veronica Rimondi ha poi voluto rendere pubblica la reazione di Maria De Filippi dopo aver saputo che Matteo Farnea sarebbe diventato il suo fidanzato: “Lei è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla”. Poi hanno anche annunciato dove si recheranno in vacanza per la prima volta insieme.

Veronica Rimondi ha detto: “Andremo in vacanza in Giordania, a Petra. C’è comunque un piccolo problema, Matteo ama lo sport e la bicicletta, mentre io preferisco il sole e il mare. Ma riusciremo a trovare il compromesso giusto. Un progetto futuro? Se mi venisse proposto un bel progetto, lo valuterei volentieri e nella vita mai dire mai”. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità.

