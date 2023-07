Sono stati giorni davvero difficili per Jovanotti, vittima di un terribile incidente in bici, mentre si trovava in vacanza. E ora si è sottoposto ad un’operazione chirurgica, come aveva preannunciato subito dopo il fattaccio. Il cantante è caduto improvvisamente dal mezzo a due ruote e si è procurato la rottura del femore in tre punti e quella scomposta della clavicola. Quindi, i medici hanno optato per l’intervento, eseguito nelle ultime ore.

E ora Jovanotti ha fatto il punto della situazione dopo l’incidente e l’inevitabile operazione. “Sono vivo”, aveva affermato dopo l’inconveniente: “I dominicani sono stati fantastici – ha detto –, mi hanno anche offerto un cocco mentre arrivava l’ambulanza”, ha raccontato. E c’è da sottolineare che nonostante Jovanotti abbia ammesso di sentire un dolore “bestiale”, non ha di certo perso il sorriso e la positività, provando dunque a rassicurare i fan in merito a una situazione fortunatamente sotto controllo.

Jovanotti, dopo l’incidente arrivata l’operazione: come sta

Lo schianto con la sua bicicletta a Santo Domingo, dove aveva raggiunto alcuni suoi amici, è stato veramente devastante e poteva sicuramente andare anche peggio di così. Jovanotti ha provato sempre a rimanere sereno dopo l’incidente e anche ora che c’è stata l’operazione ha avuto subito la forza di avvisare i suoi fan, che chiedevano ripetutamente informazioni e aggiornamenti sul suo stato di salute. E adesso si è finalmente scoperto tutto.

Jovanotti si è fatto vedere nel momento post-operatorio e, una volta finito l’intervento chirurgico dei dottori, ha spiegato come sta ora: “L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero!!! Il vostro affetto è un antidolorifico magnifico… Grazie!!!”. Quindi, sta sentendo ovviamente un dolore di una certa potenza, ma è una cosa che già si aspettava. Adesso è il tempo della convalescenza e tutti si augurano che possa tornare in forma il prima possibile.

L’incidente con la bici di Jova si è verificato durante il suo terzo giorno di vacanza a Santo Domingo. Lui ha anche rivelato che la causa del sinistro sono stati “i dissuasori, quei rallentatori del traffico in mezzo alla strada. Non l’ho proprio visto, stavo andando a tutto gas e sono volato alla grande”.