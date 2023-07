Jovanotti, fan in allarme. Nelle ultime ore il cantante italiano ha informato i suoi follower di un brutto incidente di percorso. L’inconveniente è avvenuto nel corso della vacanza a Santo Domingo mentre era in compagnia della moglie. Il racconto e dunque tutti i dettagli, fortunatamente, è stato lui stesso a fornirli dopo la corsa verso l’ospedale. Un dolore che definisce “bestiale”: Jovanotti, a causa della spiacevole disavventura, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Brutto incidente per Jovanotti, il racconto dalla vacanza con la moglie a Santo Domingo. Giorni di relax e di divertimento e come non pensare di fare un bel giro in bicicletta? Tutto stava procedendo per il meglio fino a quando il cantante non è caduto. L’inconveniente ha causato diverse fratture, in particolar modo a una clavicola e al femore in tre punti, mentre per la gamba dovrà essere operato e sottoporsi poco dopo a una lunga riabilitazione.

In seguito alla brutta caduta, dunque, la corsa verso l’ospedale più vicino è stata inevitabile. Alcuni filmati forniti ai fan chiariscono meglio la dinamica dell’incidente e soprattutto le condizioni di salute del cantante italiano che dovrà dunque essere sottoposto a un intervento chirurgico atto a inserire un chiodo di titanio. Durante il racconto, Jovanotti non poteva che ringraziare lo staff medico che lo ha accolto e curato e in particolar modo l’ortopedico competente che presta servizio presso l’ospedale di Santo Domingo.

“Sono vivo”, afferma Jovanotti dopo l’inconveniente: “I dominicani sono stati fantastici – ha detto – mi hanno anche offerto un cocco mentre arrivava l’ambulanza”, ha raccontato. E c’è da sottolineare che nonostante Jovanotti abbia ammesso di sentire un dolore “bestiale”, non ha di certo perso il sorriso e la positività, provando dunque a rassicurare i fan in merito a una situazione fortunatamente sotto controllo.

In attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti sulla situazione, si ricorda, per chi se lo fosse perso, che proprio nel corso del Jova Beach Party, Giulio Ciccone ha ben pensato di porsi in ginocchio davanti alla fidanzata Annabruna Di Iorio per poi lanciarsi in una proposta di nozze davanti a una platea numerosissima di spettatori. Tanta la commozione da parte dei due protagonisti ma anche di chi ha assistito alla scena. “Lei ha detto sì. Grazie Jovanotti, una figata pazzesca”, ha detto lo sportivo felice.