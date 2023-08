Uomini e Donne, era iniziata male e rischia di finire peggio l’estate delle coppie uscite dal programma di Maria De Filippi. I primi scricchiolii avevano, all’inizio, investito le coppie appena uscite dal programma. Tra le rotture avevano fatto scalpore quelle di Carlo Alberto e Nicole Santinelli e, ancora di più, quella tra Federico Nicotera e Carola che si erano detti addio dopo essersi giurati amore eterno sia nello studio di Maria De Filippi che durante una puntata di Verissimo alla quale avevano partecipato.

Nelle ore scorse, poi, era stato il turno di Veronica Rimondi e Matteo Farnea. “Non è minimamente una cosa che mi aspettavo. – ha spiegato Veronica Rimondi parlando della rottura – Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa. Ovviamente, da essere pensante e da donna, faccio dei ragionamenti”.





Uomini e Donne, Samuele Carniani e Roberta Giusti crisi smentita ma qualcosa non torna

“Faccio uno più uno, metto insieme qualche puntino e diciamo che a delle conclusioni posso arrivarci”. Ora al centro del gossip sono finiti anche Roberta Giusti e Samuele Carniani. Da tempo la coppia non si vedeva insieme e ora arriva la nota di lui. “Ragazzi lo sapete che faccio fatica a condividere la mia vita privata qua, ma negli ultimi 10/15 giorni mi avete massacrato (in parte capisco) con cattiverie riguardo me e Roberta”.

“Nelle relazioni ci sono ALTI e BASSI, sicuramente non è sempre tutto rose e fiori. Se dovesse andar male qualcosa, sicuramente sarà detto. Tutto qua”. Nessuna rottura ufficializzata, ma il loro rapporto non è stato sempre rose e fiori. Tempo fa avevano interrotto la convivenza in maniera improvvisa fornendo una spiegazione che non aveva convinto tutti.

Raccontava Roberta: “Ci sta la preoccupazione o la curiosità. Vi ho spiegato come stanno le cose, ma perché esagerare così? Semplicemente siamo due persone di 23 anni che volevano andare a convivere e che sono andate avanti con una relazione. Abbiamo ripreso in mano la nostra vita, che durante i mesi del programma si era praticamente fermata e che ora hanno esigenze diverse rispetto ad una convivenza a Roma o ad Arezzo in questo momento della vita Io sto a Roma lui sta ad Arezzo, parliamo di due ore di treno, non ci vedo nulla di surreale”.