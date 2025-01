Grande Fratello, chi rischia di più. Domani, lunedì 13 gennaio, andrà in onda una puntata che si preannuncia scoppiettante. In queste ore le voci di un possibile abbandono si rincorrono. Ma si parla anche di tre clamorosi nuovi ingressi. Oltre a Vanessa, la ragazza conosciuta da Javier Martinez, è stato fatto il nome di una vecchia conoscenza, Lory Del Santo, e poi si vocifera di “un uomo dal passato controverso“.

In attesa di avere maggiori informazioni, soprattutto su questo uomo misterioso, c’è da registrare il possibile addio di Ilaria Galassi. L’ex Non è la Rai sarebbe stanca di tutta la situazione che si è creata dopo la lite con Helena e potrebbe imitare Jessica Morlacchi abbandonando il reality. In ogni caso il pubblico adesso deve decidere chi far uscire tra i cinque nominati.

Le polemiche sulle nomination e chi rischia di lasciare la Casa

I nominati stavolta sono cinque. Helena Prestes e Ilaria Galassi sono state nominate d’ufficio dopo la discussione avuta, mentre gli altri a rischio eliminazione sono Shaila Gatta, Luca Calvani e Tommaso Franchi. Per la cronaca, anche questi ultimi sono stati protagonisti di un alterco recentemente, anche se niente di particolarmente grave. Nelle ultime ore ad alimentare le polemiche ci ha pensato Lorenzo Spolverato.

Il modello ha criticato gli autori per la scelta di mandare in nomination Ilaria e Helena insieme agli altri. E gli altri inquilini gli hanno dato ragione. Effettivamente la loro situazione è diversa, ma tant’è, ormai è andata così. Secondo il sondaggio di Forum Free a rischiare di più è Shaila Gatta, con una percentuale del 47,85%. A seguire c’è Helena Prestes con il 27,96%, mentre Ilaria Galassi è al 13,57%. Tommaso Franchi e Luca Calvani sembrano al sicuro con il 5,85% e il 4,77%.

Brutte notizie per Shaila anche dai voti raccolti da Reality House: alla domanda ‘chi vuoi eliminare’ ben il 56% dei votanti ha scelto proprio l’ex velina di Striscia. Subito dietro ecco Helena col 28%, Ilaria col 10%, Luca con il 4% e Tommaso con il 3%. Dunque sarà Shail a dover fare i bagagli? E se ciò accadesse Lorenzo darebbe seguito alla minaccia di abbandonare anche lui la Casa? Staremo a vedere, in ogni caso è in arrivo una puntata da non perdere.

