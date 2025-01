Grande Fratello, Lorenzo Spolverato minaccia di uscire. Nelle ultime ore la Casa è stata scossa dalla decisione degli autori di mandare in nomination le protagoniste delle ultime liti, da Jessica Morlacchi a Ilaria Galassi finendo ovviamente con Helena Prestes. La cantante ex Gazosa non ha accettato questo provvedimento e ha preferito abbandonare il reality.

Naturalmente i toni e i gesti sono stati troppo clamorosi per far passare tutto in cavalleri, ma la decisione di far scegliere al pubblico l’esito delle nomination ha creato malumori. Inoltre molti telespettatori contestano il fatto che insieme alle tre ci siano anche altri inquilini nominati che non c’entrano niente con quanto avvenuto. Nelle ultime ore anche Lorenzo è intervenuto, duramente, sulla questione.

Lorenzo minaccia di uscire se Shaila dovesse essere eliminata

Negli ultimi giorni, dopo parecchi alti e bassi, Lorenzo e Shaila si sono riavvicinati. Oggi il loro rapporto sembra più maturo, per quanto possa esserlo in un reality con le telecamere puntate 24 ore su 24. In ogni caso i due sono tornati ‘alleati’. Sulle nomination d’ufficio il modello milanese ha detto la sua.

“Il discorso di Jessica se lo vedi con la mente lucida può risultare molto incalzante – ha detto Lorenzo Spolverato – ma il fatto è che viene giustificata solo l’altra parte e si finisce con un televoto in cui ci sono le due che devono essere penalizzate e altre tre persone che non c’entrano nulla…”. La pensano così anche molti spettatori. Ma Lollo è andato oltre, spiegando cosa farebbe se la sua Shaila fosse eliminata al televoto di lunedì.

Il discorso di Lorenzo non fa una piega, ed è giustissimo!!!

Tu dovevi punire le 3 e non mettere in nomination anche altre persone che nn hanno fatto nulla!

Se dovesse uscire Shaila esce anche Lorenzo, e il #grandefratelllo x me finisce qui #shailenzo @GrandeFratello pic.twitter.com/hQpSqHqZ9N — 🌺 Ila 🌺 (@Ilaa76) January 9, 2025

Lorenzo ha minacciato: “Metti caso esca Shaila dopo tutto quello che è successo, io me ne vado“. Inoltre il concorrente, protagonista indiscusso – nel bene e nel male – di questa edizione, ha rivelato cosa avrebbe dovuto fare il GF: “Dico, come funziona tutto questo? Dovevano fare un televoto per loro e uno per gli altri concorrenti“. Molti nella Casa gli hanno dato ragione, e voi, siete d’accordo con lui?

