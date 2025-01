Una puntata intensa del Grande Fratello, come l’ha definita Alfonso Signorini, che non poteva essere altrimenti. Il conduttore ha scelto di cominciare il nuovo anno con un confronto diretto con i concorrenti, entrando nella casa attraverso la famosa porta rossa e affrontandoli faccia a faccia. In chiusura, ha annunciato che ci saranno conseguenze per i protagonisti degli episodi incriminati.

“Da un po’ di tempo ci sono episodi che, francamente, hanno oltrepassato il limite. Non potevamo stare a guardare”, ha dichiarato. Provvedimenti sono stati presi, ma resta da comunicarli ai diretti interessati. Uno degli episodi più gravi riguarda un comportamento definito “stalking verbale” ai danni di Helena, la quale, in preda alla rabbia, ha reagito lanciando un bollitore.

Jessica rompe il silenzio dopo l’addio al Grande Fratello

Signorini, rivolgendosi ai concorrenti, ha spiegato: “Per evitare che qualsiasi provvedimento possa sembrare inadeguato e ingiusto, il Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico la possibilità di decidere il vostro destino. Tenendo conto di questi fatti ma anche di tutta la vostra avventura nella casa e della vostra storia personale. Ilaria, Jessica, Helena, il Grande Fratello ha deciso che siete in nomination d’ufficio”.

Jessica si è detta contraria al provvedimento e ha deciso di abbandonare la casa: Siamo su due livelli diversi. Io non ho risposto a Helena nella stessa modalità. “A me non sta bene, decido di abbandonare. Le mani bisogna tenerle sempre in tasca. Non ci avrei messo nulla a rispondere allo stesso modo, ma io sono intelligente e centrata”. “Le tue parole hanno ferito. Accettiamo la tua decisione, puoi lasciare la casa”, le parole di Signorini.

Uscita dalla casa del Grande Fratello, ha rotto il silenzio con una semplice instagram story in cui ha ringraziato tutti per il sostegno: “Grazie a tutti”, con un’emoji con due cuori rosa. A seguito ha ripostato tutte le storie in cui era stata taggata e nelle quali molti utenti hanno preso le sue parti. “L’unica che ha avuto le palle delle tre di abbandonare sto schif..di reality”, “La concorrente con le p@lle. Più grandi mai entrata al

Gf. Una boccata d’aria VERA”, si legge su X.