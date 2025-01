Per la gioia di numerosi telespettatori, Iago Garcia è rientrato al Grande Fratello. Grazie alla novità di questa edizione, il ripescaggio tra alcuni dei concorrenti precedentemente eliminati, l’attore spagnolo ha avuto un’altra occasione al reality di Alfonso Signorini. In pochi giorni di permanenza nella casa ha stretto un rapporto interessante con Stefania Orlando e soprattutto si è fatto promotore di una crociata pro Helena Prestes.

Seduto al tavolo con tutti gli inquilini della casa, nelle ultime ore Iago ha provato a farli ragionare sull’atteggiamento assunto nei confronti della modella. Anche lei è rientrata in gioco ma praticamente da subito è stata attaccata da molti e sono volate parole molto forti nei suoi confronti. “Ammetti che non è una persona facile?” ha chiesto Ilaria a Iago. “Non ammetto niente. Questo è un branco, Mi ricorda il bullismo della scuola. L’unica cosa che qui importa è distruggere Helena. 24 ore sempre a parlare di lei”, le parole dell’attore.

GF, squalifica per Iago Garcia?

“Nel momento in cui una persona difende Helena, c’è un branco che punta su di lui. Questo a me non sta bene, mi ricorda il bullismo a scuola” ha continuato Iago nel lungo discorso ai coinquilini. “Questa è un messaggio brutto che stai mandando, non te lo permetto”, ha provato subito a bloccarlo Shaila. Ma l’attore spagnolo ha continuato. Eccome se ha continuato.

“Un’altra cosa che mi sorprende vivamente è che parliamo del bollitore come se fosse un coltello alla schiena quando qua ci sono parole che feriscono molto di più che un bollitore che sta volando per casa”. Lorenzo si è dissociato: “Questo non lo reggo. Shaila è maleducata? Ma non ha mai lanciato un bollitore, non ha mai aperto la porta di un bagno. Lei si. Se tu mi dici che Helena deve ascoltare le sue emozioni e Shaila è maleducata, sei incoerente. Sei tornato più incoerente di prima”.

CLIZIA INCORVAIA VENNE SQUALIFICATA PER QUESTO CHE SI SAPPIA pic.twitter.com/o0JzmFAVvT — marta 🧘🏻‍♀️ (@Marta742648331) January 30, 2025

Sempre in questa conversazione, Iago ha poi fatto un riferimento che è subito balzato in rete con una parola abbinata: “squalifica”. “Mi sembra un rapporto mafioso. Chi non è d’accordo con ciò che pensate voi, viene escluso, non viene ascoltato”, le sue parole precise. Molti sui social hanno ricordato che Clizia Incorvaia fu cacciata dal GF Vip proprio per averne parlato nella casa: anche Iago farà la stessa fine? Vedremo cosa succederà giovedì 30 gennaio in diretta.