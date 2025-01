Al Grande Fratello fa più rumore la rottura tra Helena e Zeudi che l’avvicinamento dell’ex Miss Italia a Javier. Tra le due sembrava essere nata una amicizia speciale, finché, complice l’eliminazione lampo della modella, Zeudi non si è lasciata andare con il pallavolista. E questo ha mandato su tutte le furie la brasiliana, che ha deciso di rompere ogni rapporto con la sua ex amica accusandola di aver fatto il doppio gioco.

Anche Zeudi si è lamentata del comportamento di Helena e della sua gelosia ma ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena. Proprio l’ex Miss Italia è stata ora sorpresa a dire che se fosse stata fuori da questo contesto mai avrebbe guardato o corteggiato la modella: “Io fuori di qua non l’avrei mai corteggiata. A parte che non so corteggiare, ma diciamo che non l’avrei proprio guardata”.

GF, Zeudi si tradisce: “Fuori con Helena…”

Questa breve clip, rilanciata su TikTok e su X sta facendo il giro del web. L’ammissione di Zeudi ha scatenato una vera e propria bufera sui social, con i i fan di Helena avvelenati perché a loro avviso questa è la prova del fatto che Zeudi ha solo giocato con lei, l’ha presa in giro.

“Ecco chi è veramente questa ragazza”, si legge. E ancora: “Sta facendo una figuraccia colossale”, “Si sta sputtanando da sola ora dopo ora”. Ma di questo tenore sono centinaia e centinaia i post. Anche Helena di fatto la pensa così: in un recente confessionale si è detta convinta che Zeudi abbia fatto il doppio gioco con lei e Javier mentre lei è sempre stata sincera.

Zeudi: "Io Helena non l'avrei mai corteggiata fuori, a parte che non so corteggiare, non l'avrei proprio guardata Helena"



Il modo in cui si sta sp*ttanando da sola ora dopo ora #grandefratello #heleners #zelena #helevier pic.twitter.com/fAghT912bW — Greta-It'sMe (@GretaOhmg) January 29, 2025

Non è finita. Nell’ultimo daytime è stato anche mostrato il confessionale di Zeudi, che ha rivelato di aver chiuso ogni rapporto con Helena: “Fin quando lei non mi chiede scusa non le rivolgerò parola e la tratterò con indifferenza…Non merita più la mia parola”. E Javier? Si trova tra due fuochi ora: da una parte non vuole perdere Zeudi e dall’altra non vuole fare a meno dell’amicizia con Helena.