Questa sera, giovedì 30 gennaio 2025, il Grande Fratello tornerà su Canale 5 con una nuova puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Al centro dell’attenzione vi sarà l’attesissimo verdetto del televoto, che decreterà quale tra i concorrenti in nomination dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia. I nominati di questa settimana sono: Helena Prestes, Amanda Lecciso, Ilaria Galassi, Eva Grimaldi, Chiara Cainelli e Bernardo Cherubini. Secondo i sondaggi condotti sul forum “grandefratello.forumfree”, aggiornati al 29 gennaio, Helena Prestes sembra essere la favorita del pubblico, con una percentuale di voti a suo favore che si attesta intorno al 42%.

>> “Ed eccoli qua”. Helena Grande Fratello, pubblico già pazzo della nuova coppia

La modella brasiliana ha saputo conquistare l’affetto degli spettatori grazie al suo carattere deciso e alle dinamiche create all’interno della casa. Al secondo posto si trova Amanda Lecciso, che raccoglie il 21% delle preferenze. Nonostante alcune controversie, Amanda è riuscita a ritagliarsi uno spazio significativo nel cuore del pubblico. Chiara Cainelli segue con il 15% dei voti, dimostrando di avere un discreto seguito tra gli spettatori.

Più distanziate sono Ilaria Galassi ed Eva Grimaldi, rispettivamente con il 10% e il 7% delle preferenze. Entrambe le concorrenti sembrano essere meno apprezzate dal pubblico, ma potrebbero comunque contare su un gruppo di sostenitori fedeli. La situazione più critica riguarda Bernardo Cherubini, che con solo il 5% dei voti rischia seriamente l’eliminazione.

La sua minore esposizione nelle dinamiche della casa potrebbe aver influito negativamente sul supporto del pubblico. È importante sottolineare che questi dati provengono da sondaggi online e potrebbero non rispecchiare completamente l’esito effettivo del televoto ufficiale. Il pubblico ha ancora tempo per esprimere le proprie preferenze e salvare il concorrente preferito. La suspense è alta e solo durante la diretta di questa sera scopriremo chi dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello.

era meglio se non leggevo questo sondaggio

adesso ho la serata rovinata

perchè Amanda al 20% non esce nemmeno giovedì

mi dispiace per Bernardo perchè nessuno lo vota

io non sono un suo fan ma dentro la casa lo preferisco ad Amanda