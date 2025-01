Colpo di scena nella casa del Grande Fratello. Il reality show di Canale 5 continua a sorprendere il pubblico. Per Helena Prestes, uno dei concorrenti più amati e discussi del programma, è arrivato il momento di una vera e propria svolta sentimentale: qualcosa di assolutamente inaspettato quando tutto sembrava finito. La fotomodella era apparsa provata psicologicamente dopo la puntata di lunedì scorso e il confronto a tre con Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Si è sentita pugnalata alle spalle dalla sua migliore amica e dall’uomo a cui aveva confessato di essere innamorata. Ma, nel momento più difficile trascorso nei quattro mesi all’interno della casa, di colpo le è tornato il sorriso.

I telespettatori hanno notato subito il cambiamento nel volto della fotomodella nelle ultime ore. E tutto grazie a un avvicinamento inaspettato con uno dei concorrenti del reality. Lui sembra avere intenzioni molto serie. Tanto che ha persino dichiarato pubblicamente il suo interesse verso la bellissima Helena. “A me Helena piace davvero, è una molto vera, vorrei conoscerla meglio”, ha confessato, parlando delle sue sensazioni con Bernardo Cherubini e Javier Martinez. E così, molti telespettatori a casa che fanno il tifo per Helena sono impazziti. I social sono stati invasi da commenti di entusiasmo.

"Ed eccoli qua". Helena Grande Fratello, pubblico già pazzo della nuova coppia

“Eccoli”. Federico Chimirri, il nuovo concorrente entrato nella casa del Grande Fratello da poco più di due giorni, è uscito già allo scoperto con Helena Prestes. Il dj argentino non ha fatto in tempo a manifestare il suo interesse che, poco dopo, è corso in giardino con Helena a parlare. Loro due, da soli. Per la gioia dei fan della modella: “Grazie Federico per portare un po’ di spensieratezza a Helena, ne ha davvero bisogno. Non mi interessa se lo fai per ottenere consensi o altro. Per ora, l’importante è che lei abbia delle distrazioni”, è uno dei tantissimi commenti apparsi in queste ore su X. C’è chi sogna già di vederli insieme, come coppia: “Stanno cromaticamente bene”. E chi ironizza, paragonando quello che sta avvenendo al GF a Uomini e Donne: “Oh, finalmente due esterne diverse dal solito, con personaggi nuovi! Helena/Federico e Stefania/Iago”.

La cosa non è passata inosservata neanche all’interno della casa. Già a tavola, i veterani del GF si scambiavano sguardi d’intesa, sottolineando la nuova dinamica che potrebbe nascere. Durante la notte passata in tugurio, a Federico è stato chiesto chi, secondo lui, sia il concorrente meno trasparente di questa edizione e, senza esitare, ha risposto: “Lorenzo per me è molto stratega. Se gli dicessero di vendere Shaila pur di arrivare in finale, lo farebbe subito. Ed è lì che ti accorgi che è disposto a tutto per il gioco”. Il dj ha criticato anche Jessica Morlacchi, sostenendo che, a primo impatto, non gli sembrava una persona autentica. Chissà se questi punti di vista comuni con Helena faranno nascere un’intesa ancora più forte tra i due…

Il nuovo concorrente del Grande Fratello, è nato in Argentina nel 1990 e ha 34 anni. Sul suo profilo Instagram si legge “cuoco di giorno, dj di notte e papà tutto il giorno”. “Nel 2018, il pubblico televisivo conosce Federico Chimirri grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne£, si legge sul sito Mediaset Infinity. Nella Casa è entrato insieme ad altri due nuovi inquilini: Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli. L’interesse di Federico per Helena sarà sincero? I fan della brasiliana si augurano che per la loro beniamina sia arrivato finalmente un po’ di sereno.