Un vero e proprio terremoto si è scatenato su Sanremo 2025 col ritiro improvviso di Emis Killa dalla gara. La sua rinuncia si è resa necessaria per evitare polemiche, in relazione all’indagine che coinvolge il cantante, accusato di associazione per delinquere in merito all’inchiesta sugli ultras del Milan. E ora si è saputo cosa hanno deciso di fare Carlo Conti e la Rai dopo questa scelta.

Emis Killa aveva scritto nel messaggio in cui ha ufficializzato il suo ritiro da Sanremo 2025: “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica”.

Sanremo 2025, ritiro Emis Killa: cosa ha deciso di fare la Rai

Conti aveva accettato la candidatura di Emis Killa, che aveva dunque convinto il direttore artistico di Sanremo 2025 con la sua canzone Demoni. No potremo ascoltarla all’Ariston per la decisione del cantante di rinunciare alla kermesse musicale. Sono girate tante voci sulla possibile decisione della Rai, in riferimento anche ad un eventuale ripescaggio di un altro big, e ora è giunta la nota ufficiale.

Questa la decisione della Rai dopo il ritiro di Emis Killa: “Il direttore artistico e l’organizzazione del Festival prendono atto del ritiro di Emis Killa dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Di conseguenza Rai informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco del Teatro Ariston”. Quindi, non ci saranno ripescaggi di altri big, ma ci sarà un partecipante in meno rispetto ai 30 originari.

Carlo Conti su Instagram ha aggiunto che “comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al Festival”.