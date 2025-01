Colpo di scena a Sanremo 2025 e primo grosso problema per Carlo Conti. A due settimane dall’inizio del Festival, un cantante ha annunciato il ritiro. L’artista ha ufficializzato la sua decisione attraverso una storia apparsa sul social network Instagram. Tutto è nato alla luce di un’indagine a suo carico, che lo vede accusato di un reato abbastanza grave, avviata dalla procura di Milano.

Il cantante ha quindi voluto comunicare ai suoi fan la scelta di optare per il ritiro da Sanremo 2025. Conti perde dunque uno dei big e questa sicuramente è una pessima notizia per il direttore artistico, che sarà costretto ad avere un concorrente in meno nella settimana dall’11 al 15 febbraio.

Leggi anche: “I due più grandi della tv”. Sanremo 2025, Conti annuncia i due co-conduttori della prima serata





Sanremo 2025, Conti perde un pezzo: un cantante ha annunciato il ritiro

Questo cantante è indagato per associazione a delinquere dalla procura milanese e per evitare ulteriori polemiche, che lo avrebbero travolto a Sanremo 2025, ha preferito fare un passo indietro e confermare il ritiro: “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero, sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”.

A rinunciare a Sanremo è Emis Killa, che ha aggiunto sui social: “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”. Il titolo della canzone che avrebbe portato a Sanremo è Demoni.

Come riportato dai vari siti Emis Killa è finito nel registro degli indagati nell’inchiesta Doppia curva sulla criminalità organizzata nella curva sud del Milan. Il cantante ha avuto un Daspo, divieto di assistere a manifestazioni sportive, per essere stato presente ad un pestaggio ad uno steward nel 2023, anche se non ha partecipato attivamente all’aggressione.

Inoltre, nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato e posto sotto sequestro durante una perquisizione 40mila euro in contanti, armi bianche e un taser. Lo hanno anche avvistato assieme ad alcuni criminali legati al tifo e alla ‘ndrangheta e spicca una cena con il capo ultras Luca Lucci. Ovviamente anche per Emis Killa vige la presunzione di innocenza, ma ha preferito dire di no al Festival per non alimentare polemiche.