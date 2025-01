Spettacolare annuncio in diretta di Carlo Conti, che ha comunicato i nomi dei due co-conduttori della prima serata di Sanremo 2025. Aveva già fatto sapere al TG1 che si trattava di due suoi carissimi amici, ma la scelta è stata sorprendente. Infatti, è riuscito a convincere anche un collega che raramente appare nella televisione pubblica italiana lavorando infatti a Mediaset.

Ma Carlo Conti è stato in grado di strappargli il sì e a Sanremo 2025 vedremo due co-conduttori d’eccezione. Parliamo di una presentatrice e di un presentatore che vogliono molto bene al direttore artistico della kermesse musicale. L’esordio dell’11 febbraio si preannuncia quindi molto interessante.

Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i co-conduttori della prima serata: chi sono

Carlo Conti ha deciso di chiamare direttamente la sua amica per darle la splendida notizia su Sanremo 2025. I due co-conduttori sono due professionisti di enorme spessore: “Ti ho chiamato per dare l’annuncio per chi sarà con me nella prima puntata di Sanremo 2025. La co-conduzione sarà corale e mi piace l’idea di fare il Festival insieme a tanti amici e colleghi”.

Ed ecco arrivare il clamoroso e bellissimo annuncio: “Questi due amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti“. La notizia l’ha data intervenendo proprio alla trasmissione di lei, È sempre mezzogiorno, andata in onda mercoledì 22 gennaio. Grande emozione per la Clerici, che ha affermato: “Davvero bello trovarsi con amici e fare un Festival in questo modo. Saremo lì a supportarti e ci divertiremo. Facciamo scendere le scale anche a lui, eh”.

Carlo ha invitato Antonella a scegliere un bel vestito e lei ha risposto: “Non è che mi metto una robetta così, mi conosci. Immaginati”. Molto felice anche Gerry Scotti, pure lui intervenuto in videocollegamento.