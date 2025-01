Nella Casa del Grande Fratello gli inquilini sono stati raggiunti da un comunicato ufficiale. La produzione ha riunito tutti in salone ed è toccato Giglio, Pamela ed al nuovo arrivato Mattia dare la notizia. La puntata di domani, 30 gennaio, si annuncia una delle più turbolente della stagione. In quella precedente avevamo assistito a diversi scontri tra cui quello tra Stefania e Shaila che non se le erano mandate a dire. Tra le due non corre affatto buon sangue.

“Tu e Lorenzo Spolverato ne avete di strada da fare, siete furbi e poco umili. Posso avere una discussione con le donne, ma sempre rispettandole. Questo non è uno scontro tra donne, è un confronto. Io ho il mio modo di farmi le idee, altri entrano a gamba tesa, ognuno è libero di agire come vuole”.





Grande Fratello, gli inquilini dovranno fare un calendario

“Manchi di rispetto quando ti scambi effusioni in quel modo o quando litigate. Mi viene da pensare che fai di tutto per metterti in mostra. Non è rispettoso per gli altri inquilini che sono nella stessa casa”. Parole davanti alle quali Shaila non era rimasta in silenzio. “Io non credo che tu sia corretta. Quando si esce da qua ognuno fa i conti con sé stesso. Ti parlo a livello umano, i rapporti valgono di più del gioco”.

Adesso, tuttavia, dovranno collaborare visto che la produzione ha dato alla casa il compito di realizzare un calendario. Il Grande Fratello ha infatti deciso che “anche quest’anno ritorna il calendario più prestigioso della televisione italiana…siete pronti a diventare i protagonisti dei dodici scatti del calendario di GF? Le foto di quest’anno sono ispirate al mondo degli animali!”.

E ci sarà da divertirsi. Si comincerà con il mese di marzo e le due donne destinate a travestirsi da camaleonti sono Stefania e Zeudi. E nelle prossime ore ci saranno ancora tante sorprese, una sola regola: divertirsi e far divertire.