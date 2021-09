“Squalifica immediata”. GF Vip: Soleil Sorge rischia grosso, frase choc e bufera: “Lo ha detto, c’è il video”

Ottimo debutto, ieri sera su Canale 5, per la sesta edizione di Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La prima puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy ha appassionato 2.860.000 spettatori totali con il 20.7% di share (che sale al 22.6% sul target 15-64 anni). Un risultato che supera addirittura l’esordio della scorsa stagione di +1.7% di share. Nel corso della serata, la trasmissione ha raggiunto picchi del 31.8% di share e 3.900.000 spettatori totali

Ottimo risultato anche sui giovanissimi: 31.1% di share sul target 15-24 anni. Sui social network, il reality ha generato 712.700 interazioni totali. In particolare, su Twitter, l’hashtag ufficiale #GFVIP è stato sul gradino più alto del podio degli argomenti più discussi della giornata in Italia. Subito scintille tra due delle concorrenti, Raffaella Fico e Soleil Sorge che non hanno nascosto la poca simpatia reciproca a suon di frecciatine.

“Non ho ancora avuto modo per potermi non farmi piacere qualcuno però mi fido di te Alfonso che mi dicevi che mi guadava male e quindi nomino Raffaella Fico”. L’ex di Balotelli ha ribattuto nominando a sua volta Soleil Sorge che ha risposto: “Le altre non potevo nominarle, ognuna per un motivo diverso” ha spiegato l’influencer per poi concludere con “Bye Bicht”, ovvero “Ciao Stro**”.





L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex fidanzata di Luca Onestini che in passato ha avuto anche un flirt con Jeremias Rodriguez, è stata anche la protagonista del presunto primo caso di bestemmia. Mentre Soleil Sorge si trovava in giardino insieme a Gianmaria Antinolfi e Tommaso dell’ultima edizione di Temptation Island, la giovane si sarebbe fatta sfuggire una bestemmia e in un video pubblicato su Twitter, infatti, si sente la Sorge dire “D*** po”, per poi fermarsi in tempo.

GF Vip 6, Soleil Sorge a rischio squalifica per la frase

Tantissimi i commenti sui social, con chi vorrebbe la squalifica immediata (come era successo per concorrenti come Denis Dosio e Stefano Bettarini) e chi, invece, giustifica la showgirl spiegando che quella frase pronunciata non è in realtà una bestemmia. Perché dovrebbe essere squalificata?? Che ha detto di sbagliato?”, “Non ha detto nulla non iniziamo” e “Ha detto solo Dio e poi si è fermata”, si legge tra i commenti.

Dio Po credo che sia la divinità protettrice dei fiumi



“Scommettiamo che non viene squalificata? Personaggio troppo trash per mandarla via. Accetto scommesse”, si legge ancora. Come gli scorsi anni, Alfonso Signorini ha confermato la linea dura su chi bestemmia dentro la casa: “Ci siamo opposti alla differita perché avrebbe snaturato il gioco. Ho chiesto una maggiore elasticità nei confronti del politicamente scorretto. Chi bestemmia va fuori, come chi offende, denigra o è violento. Ma, in altri casi, occorre sempre inquadrare la situazione”, ha detto su Chi.