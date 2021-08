“Voglio dimenticare”. Sossio Aruta e quel momento ‘no’. Solo ora, dopo anni, decide di parlare

Sossio Aruta ha voluto dire la sua nelle scorse ore e ha rilasciato un’intervista importante al settimanale ‘Mio’. Si è soffermato su una parte della sua vita, che sicuramente non ricorda con piacere. Non ha fatto tanti giri di parole per dire che quell’episodio gli ha segnato negativamente la sua esistenza. Ma nonostante tutto, è riuscito ad andare avanti e oggi è sicuramente un uomo felice. Però in questi giorni inevitabilmente gli sono riaffiorati i ricordi, visto che l’argomento è tornato molto di attualità.

Alcuni giorni fa l’ex ‘Uomini e Donne’ si era infuriato: “Faccio un brindisi a tutte le persone ignoranti e cattive. Aver detto di avere dei problemi economici e di aver subito dei danni non significa dire che sto morendo di fame. Siete vergognosi e ciò mi fa venire il disgusto”. Ha poi aggiunto che la situazione economica sta pian piano tornando alla normalità e ci sono dunque dei netti miglioramenti nella sua vita personale e professionale. Ora invece ha toccato un tema che è ancora scottante.

Sossio Aruta, grazie al dating show di Maria De Filippi, ha trovato l’amore della sua vita, ovvero Ursula Bennardo. Quindi, sarà sempre grato alla regina di Mediaset se adesso è una persona soddisfatta anche del suo percorso personale. Ma c’è un’altra avventura di cui si è reso artefice in passato ad avergli arrecato qualche problema di troppo. Infatti, a causa del programma di Canale 5 ‘Temptation Island’ ha corso qualche rischio di troppo. E ora lo ricorda come un’esperienza molto negativa.





Queste le parole di Sossio Aruta, rievocando ‘Temptation Island’: “Rivedere Temptation Island sicuramente mi ricorda la mia esperienza nel programma. Non è stato un momento felice quello, ma è pur sempre un ricordo. Da dimenticare. Per me è stato brutto perché io e Ursula abbiamo litigato subito prima di separarci, e credo che questo abbia compromesso l’intera permanenza sull’isola. Si tratta comunque di un’esperienza che ti permette di comprendere alcune cose”, ha concluso al settimanale ‘Mio’.

Recentemente Sossio Aruta aveva dichiarato: “Ho perso la stabilità economica e da quel momento mi ritrovo senza entrate e ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti”. Ha parlato anche Ursula Bennardo che non ha nascosto i problemi derivanti dalle difficoltà economiche. Si è trovata a dover prendersi cura dei suoi tre figli senza alcun aiuto.