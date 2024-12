“Le sorprese non finiscono mai”. Ballando con le Stelle, Milly l’ha scoperto stamattina: la notizia bomba

La serata di sabato 21 dicembre 2024 ha visto un grande successo per la finale di Ballando con le Stelle, il popolare talent show di danza condotto da Milly Carlucci. Con un pubblico di 4.381.000 spettatori e uno share del 34.1%, il programma ha dominato la prima serata, confermandosi uno dei punti di riferimento della televisione italiana durante il periodo natalizio. La finale ha rappresentato il culmine di un percorso avvincente, in cui i concorrenti hanno dato il massimo per conquistare il titolo.

La vittoria di Bianca Guaccero, insieme al maestro Giovanni Pernice, ha catturato l’attenzione del pubblico, contribuendo a mantenere alta l’attenzione fino all’ultimo minuto. Questo risultato non solo evidenzia la popolarità del programma, ma anche l’affetto del pubblico verso i suoi protagonisti. In un contesto televisivo ricco di opzioni, Ballando con le Stelle ha saputo emergere anche rispetto ad altre offerte della serata.





Su Canale 5, il film Improvvisamente Natale è stato visto da 1.596.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai 2 La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera è stato la scelta di 780.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rai 3 c’era Sapiens – Un Solo Pianeta che ha incollato alla tv 863.000 spettatori e il 5.7%. Su Rete 4 Assassinio sull’Orient Express che ha visto uno share di 532.000 spettatori (3.4%). Poi su Italia 1 il film “Il Grinch” ha totalizzato 926.000 spettatori (5.5%).

Questo divario significativo dimostra come il talent show di Rai 1 riesca a coinvolgere un pubblico più ampio, consolidando la sua posizione nel palinsesto. I dati Auditel hanno rivelato che Ballando con le Stelle ha mantenuto una curva d’ascolto costante durante tutta la serata, raggiungendo picchi del 50% di share nella fase finale dello show.

Questo è un segnale chiaro dell’interesse che il programma suscita tra gli spettatori, che si sono dimostrati affezionati ai momenti di danza e alle emozioni trasmesse dai concorrenti. Inoltre, la presenza di ospiti speciali e le esibizioni straordinarie hanno contribuito a rendere la serata ancora più memorabile. La giuria, composta da esperti del settore e personalità del mondo dello spettacolo, ha aggiunto ulteriore valore alla competizione, rendendo ogni esibizione un evento da seguire con attenzione.

