Bianca Guaccero ha trionfato nella diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, conquistando il primo posto insieme al suo maestro di ballo, Giovanni Pernice. La finale, andata in onda il 21 dicembre 2024, ha visto la Guaccero prevalere con un significativo 61% dei voti contro il 39% della rivale Federica Pellegrini, accompagnata da Pasquale La Rocca. Questo risultato non solo segna un importante traguardo per la Guaccero, ma rappresenta anche una celebrazione delle sue doti artistiche e della sua crescita personale nel corso del programma.

La carriera di Bianca Guaccero è stata caratterizzata da un’ecletticità che l’ha vista passare dalla conduzione televisiva alla recitazione, fino a esperienze musicali. Nata a Bitonto nel 1981, la Guaccero ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento e la sua versatilità. Sin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle, ha dimostrato di avere una predisposizione naturale per la danza, esibendosi in stili diversi come salsa, quickstep e tango. La sua performance finale è stata accolta con entusiasmo dal pubblico e dalla giuria, che hanno elogiato la sua tecnica e l’emozione trasmessa durante le esibizioni.





Bianca Guaccero, le prime parole dopo la vittoria a Ballando

Oltre al successo professionale, la competizione ha portato anche a un cambiamento significativo nella vita personale della Guaccero. Durante il programma, si è sviluppato un legame romantico tra lei e Giovanni Pernice. Sebbene entrambi abbiano mantenuto una certa riservatezza riguardo alla loro relazione, i segnali di affetto e complicità erano evidenti sul palco. In un’intervista post-vittoria, Bianca ha condiviso come questa esperienza l’abbia aiutata a “uscire dalla propria bolla” e ritrovare una parte di sé che credeva perduta.

La reazione della Guaccero alla vittoria è stata carica di emozione: “Non avevo mai vinto niente nella vita, ed è bellissimo!” ha dichiarato visibilmente commossa mentre sollevava la coppa. Anche i membri della giuria hanno espresso il loro apprezzamento per il suo percorso, sottolineando il valore della competizione e l’equilibrio tra le diverse coppie in gara. Alberto Matano ha definito la finale “un ring avvincente” e Carolyn Smith ha commentato: “Che vinca il ballo”, evidenziando lo spirito sportivo che ha caratterizzato l’intero programma.

Ma quali sono state le prime parole della Guaccero subito dopo la diretta? Bianca, in un contenuto per i social, ha ringraziato tutti e ha detto: “È stata un’esperienza straordinaria, che si è conclusa nel migliore dei modi. Non ci credo ancora. La coppa è anche vostra”. Lei e Giovanni Pernice poi si sono baciati e lui ha detto: “Un ringraziamento a tutti voi che ci avete sostenuti”. Che belli che sono.

