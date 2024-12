“Devo dire una cosa su Sonia”. Ballando con le Stelle, Selvaggia lancia la bomba sulla Bruganelli durante la finale. E quello che dice lascia il pubblico realmente senza parole: “Ma l’ha detto veramente lei?”. Tutto nasce dopo l’esibizione di Federica Nargi e Luca Favilla in un pazzesco Paso. L’esibizione convince tutti e durante i voti, Selvaggia dice una cosa bellissima: “È stata un’edizione al femminile, in cui tutte le protagoniste hanno dimostrato qualcosa”. La Nargi diceva poco prima del suo ballo, durante il video di lancio: “Non voglio pensare che siamo alla fine, mi prende male”.

E ancora: “Luca continua a piangere ad ogni abbraccio. Pensavo di essere vista solo come la bellona del cast e che nessuno andasse oltre”. Sara Di Vaira è d’accordo e commenta con gioia: “Quello che hanno tutti definito la bellezza è la simpatia e l’intelligenza”. Nel pubblico poi c’è l’amore della sua vita, Alessandro Matri: “È più teso di me. Io ho dato il massimo, è stato difficile stare lontano dalle mie figlie”.





“Devo dire una cosa su Sonia”. Ballando, Selvaggia choc

Ivan Zazzaroni commenta con ironia: “Avrei voluto dare un giudizio in rima ma con Federica vengono solo rime sconvenienti”. Selvaggia Lucarelli prende quindi la palla al balzo per riprendere il collega e decide di fare una summa di questa edizione, facendo commuovere un po’ tutti. Un gesto che di certo nessuno si aspettava da parte di Selvaggia, sopratutto per quello che ha detto su Sonia Bruganelli.

“sono stati meravigliosi, per me una coppia indimenticabile a ballando con le stelle, davvero, bravi”

per dire selvaggia una cosa così bella e in tono tanto serio e sincero vuol dire che luca favilla e federica nargi sono stati derubati in maniera eclatante#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/AP1YOmCUBE — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) December 22, 2024

Dice la giudice: “È una delle edizioni più al femminile di sempre, le protagoniste sono state soprattutto le donne. Tutte hanno dimostrato di essere qualcosa che va oltre. Tu sei arrivata bellissima e hai mostrato di essere la più simpatica. Bianca è arrivata qui determinata e si è innamorata. Federica, campionessa olimpica, ha cambiato tre coppie”.

lei pazzesca ti amo federica nargi sei tutto! pic.twitter.com/6qdAAQtoKY — gio❆ (@perfartipaura) December 22, 2024

Poi l’incredibile sviolinata sull’ex di Paolo Bonolis: “Sonia Bruganelli è rimasta Sonia Bruganelli ma questa è una cosa meravigliosa. Ha dato tanto a questo programma perché ha portato il conflitto, ha regalato qualcosa a questa edizione”. E dice alla fine: “È la prima edizione di Ballando in cui mi dispiace che debba vincere qualcuno”. Brava Selvaggia, bravi tutti, grande edizione di Ballando.

