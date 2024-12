Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ha annunciato il suo ritiro dal programma. Il maestro di Federica Pellegrini, dopo la chiusura del televoto nella finalissima, ha detto quasi in lacrime: “Questa potrebbe essere la mia ultima partecipazione a Ballando”. È stato uno dei momenti più emozionanti dell’episodio: . Tuttavia, proprio da questo momento è scoppiato sui social un caso che coinvolge anche la coppia Giovanni Pernice e Bianca Guaccero.

Pasquale La Rocca è arrivato in finale con Federica Pellegrini, dopo aver sostituito due maestri che lo avevano preceduto in questo compito: Angelo Madonia, allontanato per questioni disciplinari, e Samuel Peron, infortunatosi. All’inizio del programma, Pasquale faceva coppia con la cantante Nina Zilli, che però si è dovuta ritirare a causa di una lunga serie di infortuni.

L’annuncio del ritiro è arrivato dopo la sfida diretta a tre contro le altre due coppie finaliste: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, e Federica Nargi con Luca Favilla. Un video che circola su X mostra le reazioni di Bianca e Giovanni con espressioni che alcuni hanno interpretato come contrariate nel momento in cui Pasquale ha fatto l’annuncio. “Sono semplicemente infastiditi dal tempismo molto strategico di quel grande paravento di Pasquale”, commenta un utente insinuando che quella di La Rocca potrebbe essere stata una mossa per influenzate il pubblico. Un altro, con tono sarcastico, conferma: “Guaccero e Pernice felicissimi dell’annuncio di ritiro fatto a urne aperte da Pasquale La Rocca. In effetti, non il massimo dell’eleganza e della correttezza”.

Sui social è nato un acceso dibattito. C’è anche chi ritiene che le critiche e i sospetti nei confronti di La Rocca siano ingiusti: “Veramente il televoto era chiuso. Per me la Nargi meritava il primo posto, ma accusare Pasquale mi sembra eccessivo. È un professionista straordinario, capace di modellare le sue ballerine in modo incredibile”.

Guaccero e Pernice felicissimi dell'annuncio di ritiro fatto a "urne aperte" di Pasquale La Rocca.



In effetti, non il massimo dell'eleganza e della correttezza.#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/o68MzKmfnc — Massimo Falcioni (@falcions85) December 22, 2024

Le urne, tuttavia, erano chiuse solo per il terzo posto, mentre la finale per il primo era ancora aperta, fanno notare altri. “Che scorrettezza!”, esclama qualcuno, mentre altri tirano in ballo Federica Pellegrini: “Mi sembra strano che abbiano criticato Angelo Madonia per aver rubato la scena alla Pellegrini, mentre in questo caso lei è rimasta in silenzio e lo ha persino abbracciato”.