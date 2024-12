Durante la finale di Ballando con le Stelle del 21 dicembre 2024, lo storico maestro di ballo ha sorpreso il pubblico annunciando il suo possibile ritiro dalla danza sportiva. Poco prima dell’annuncio delle coppie finaliste, l’uomo ha chiesto la parola alla conduttrice Milly Carlucci, dichiarando: “Dopo tanti anni di carriera professionale, voglio semplicemente dire che questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. E vorrei che questo finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner per poterlo concludere”.

Alla fine dice: “Volevo condividerlo con tutti”. La notizia ha lasciato tutti senza parole, inclusa la giuria e la stessa Carlucci, che ha espresso sorpresa per l’annuncio improvviso. La Rocca, visibilmente emozionato, ha ringraziato il pubblico e l’intero team del programma per il supporto ricevuto durante le sue partecipazioni. Stiamo parlando di Pasquale La Rocca, nato a Napoli nel 1989, ha avuto una carriera brillante nel mondo della danza.





Prima di approdare alla versione italiana di Ballando con le Stelle, ha partecipato e vinto in altre edizioni internazionali del format, tra cui quelle irlandese e belga. Nel corso della sua esperienza a Ballando con le Stelle in Italia, La Rocca ha dimostrato grande professionalità e talento, contribuendo al successo del programma e conquistando l’affetto del pubblico.

La sua decisione di ritirarsi rappresenta una perdita significativa per lo show, che dovrà fare a meno di uno dei suoi protagonisti più apprezzati. Le motivazioni dietro questa scelta non sono state dettagliatamente spiegate da La Rocca, che ha preferito mantenere una certa riservatezza al riguardo. Tuttavia, ha sottolineato che la decisione non è ancora definitiva, lasciando aperta la possibilità di un ripensamento. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e gli addetti ai lavori.

Alcuni colleghi hanno espresso sorpresa e dispiacere per l’annuncio, mentre altri hanno manifestato comprensione, riconoscendo le possibili ragioni personali o professionali dietro una scelta così importante. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Pasquale La Rocca, il pubblico continua a manifestare affetto e sostegno nei suoi confronti, riconoscendo il contributo significativo che ha dato al mondo della danza e alla televisione italiana.

