“Hai vinto tu!”. Ballando con le stelle 2024, l’annuncio di Milly a tarda notte: chi è il vincitore

Il vincitore di Ballando con le stelle 2024: mai esito è stato più atteso come in questa edizione del programma di Milly Carlucci, funestata da numerose e accese polemiche. Prima di tutto per le scintille garantite dalla presenza di Sonia Bruganelli tra i concorrenti e la continua ‘guerra’ con Selvaggia Lucarelli. Poi la cacciata del suo compagno, il maestro di ballo Angelo Madonia e, nelle ultime puntate, per il caos scaturito dall’uscita improvvisa di Guillermo Mariotto e poi il caos anche sulla presunta palpatina a un ballerino. Mariotto che, proprio in occasione della finale, ha garantito ulteriori colpi di scena.

Perché Mariotto alla finalissima non si è presentato. Aprendo la puntata conclusiva, Milly Carlucci ha sorpreso il pubblico annunciando la sua assenza spiegato le ragioni del forfait del giudice stilista: “Guillermo era in viaggio, ma purtroppo è caduto e si è fatto molto male. Si è rotto alcuni legamenti della gamba, per questo non è qui con noi questa sera. So che sembra una boutade, ma, sfortunatamente, è la verità. Ciao Guillermo, un abbraccio!”.







Il vincitore di Ballando con le stelle 2024: che finale!

La finalissima di Ballando con le Stelle si è trasformata in un evento memorabile grazie alla presenza di ospiti straordinari e alle emozioni della finale. Sul palco, tra performance mozzafiato e grandi emozioni, hanno fatto il loro ingresso i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon, protagonisti di momenti unici che hanno reso la serata ancora più speciale.

“Non è vero”. Ballando con le stelle, bufera sull’assenza di Mariotto: il caos dopo l’annuncio di Milly Carlucci. Cosa sta succedendo

Milly facci vedere il certificato medico inviato da Mariotto #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/2pwzmfHeif — Valentina Federici (@Vale_Rici) December 21, 2024

A contendersi il titolo, i finalisti – tutti arrivati alla fine con un livello altissimo nel ballo e nella competizione – sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, tra i favoriti per l’eleganza e l’armonia mostrata fin dalle prime puntate; Federica Nargi e Luca Favilla, una coppia che ha fatto della passione e dell’energia il proprio marchio di fabbrica; Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, una fusion perfetta tra potenza fisica e grazia che ha incantato il pubblico; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, protagonisti di un percorso in crescendo, capaci di sorprendere con la loro originalità; Tommaso Marini e Sophia Berto, una coppia giovane e dinamica, che ha conquistato tutti con la freschezza delle loro coreografie; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, che hanno portato in scena un mix di esperienza e creatività.

La classifica iniziale era questa:

– Guaccero-Pernice: 80

– Nargi-Favilla: 40

– Pellegrini-La Rocca: 39

– Castoldi-Perotti: 36

– Marini-Berto: 35

– Barbareschi-Tripoli: 11

Prima di scendere in pista, un filmato ha svelato il legame speciale che unisce i due concorrenti. Bianca Guaccero ha condiviso riflessioni intime, raccontando come questa esperienza abbia risvegliato una parte di sé che pensava perduta: “Ho ritrovato quella Bianca che non vedevo da tanto tempo. Lui non ha fatto niente per conquistarmi, ma mi ha fatta innamorare. A me l’amore ha sempre messo in agitazione. Era da tanto tempo che non mi sentivo così; con lui mi sento al sicuro e questa cosa mi dà felicità”.

È nato un amore a #BallandoConLeStelle ❤️ #BiancaGuaccero e #GiovanniPernice, una passione che danza al ritmo del cuore. pic.twitter.com/54bbkbSsRf — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 21, 2024

Anche Giovanni Pernice ha confessato i suoi sentimenti, sottolineando quanto Bianca sia diventata importante nella sua vita: “Dopo tanto tempo c’è qualcuno che si prende cura di me. Mancava una donna al mio fianco”. Parole che hanno fatto sognare il pubblico, aggiungendo una dimensione romantica alla loro impeccabile performance, un tango perfetto.

Ogni suo passo è pura magia, #FrancescaChillemi brilla con eleganza e grinta a #BallandoConLeStelle! pic.twitter.com/4SSOgmPFu0 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 14, 2024

Le sfide di questa ultima serata hanno messo in luce non solo il talento dei concorrenti, ma anche la passione e l’intensità con cui hanno affrontato la competizione. La finale di Ballando con le Stelle, nonostante alcune previsioni, si è preannunciata imprevedibile, con tutte le coppie scese in pista per dare il massimo per conquistare il trofeo. La serata di chiusura ha visto tironfare emozioni uniche, tra tecnica, espressività e il sostegno di un pubblico sempre più coinvolto.

Chi l’avrebbe mai detto? #FiorellaMannoia si è lanciata in un’esibizione di samba travolgente, lasciando tutti a bocca aperta! 💃✨ Eleganza, energia e quel tocco di passione che solo lei sa regalare.#BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/rT3uzORYrg — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 21, 2024

La prima sfida ha visto contrapposti Bianca Guaccero e Giovanni Pernice contro Tommaso Marini e Sophia Berto. La coppia Guaccero-Pernice ha subito dimostrato la propria superiorità, conquistando la giuria con un punteggio di 3-1. L’unico voto a favore di Marini è arrivato da Selvaggia Lucarelli, che ha scherzato: “Lo faccio solo per i tatuaggi”. Anche il televoto non ha lasciato spazio a dubbi: 80% contro 20% in favore di Bianca Guaccero, che ha così staccato il biglietto per il turno successivo.

La competizione si è fatta ancora più serrata nella seconda sfida, con Federica Nargi e Luca Favilla opposti ad Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Entrambe le esibizioni hanno riscosso grandi applausi, lasciando la giuria divisa: Ivan Zazzaroni e Fabio Canino hanno premiato Castoldi, mentre Lucarelli e Carolyn Smith hanno scelto Nargi. Con un pareggio di 2-2, è stato il televoto a decidere l’esito: 56% a 44% per Federica Nargi, che ha superato la sfida con un margine strettissimo.

“Mi sono sentita leggera, adesso vorrei avere più tempo, è passato troppo velocemente”. #FedericaPellegrini e quelle lacrime che dicono quanta determinazione c’è dietro il percorso di #BallandoConLeStelle 🥹 pic.twitter.com/kbmeroK3KW — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 21, 2024

La terza sfida ha messo di fronte Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca a Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. L’esibizione della “Divina” ha subito messo in chiaro il livello della competizione, superando in tecnica e intensità la pur poetica performance di Barbareschi. Il verdetto della giuria è stato unanime: 4-0 per Pellegrini. Anche il televoto ha confermato la superiorità della campionessa olimpica, con un netto 75% contro 25%.

Ad arrivare al momento decisivo sono state solo tre coppie: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Tre donne, tre concorrenti che hanno ‘combattuto’ fino alla fine e che hanno conquistato il podio, anche se parte del pubblico avrebbe visto bene anche la giovane e Anna Lou Castoldi. “Mai visti tre finalisti di questo livello”, ha commentato Ivan Zazzaroni e anche gli altri giudici si sono detti d’accordo sulla “qualità alta” del ballo di queste tre coppie. Per Tommaso Marini, Anna Lou Marini e Luca Barbareschi quarto posto a parimerito.

Le previsioni scoppiate nel corso della finale hanno fatto subito ipotizzare questo ordine di arrivo: Guaccero, Nargi, Pellegrini. E dopo le ultime esibizioni e votazioni, il verdetto di Milly Carlucci letto quasi all’uina di notte: prima a conquistare la finalissima è stata Bianca Guaccero. Pochi secondi dopo l’annuncio dell’altra coppia, sovvertendo parte delle previsioni: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Delusione per Federica Nargi, dunque, ma molti hanno notato la grande rimonta della ex nuotatrice nelle ultime tre settimane, sottolineata dagli stessi giurati. Il pubblico a casa, in buona parte, non ha accettato questo verdetto.

NOOO RAGA NON LO ACCETTO LA FINALISSIMA DOVEVA ESSERE FEDERICA NARGI E BIANCA GUACCERO #BallandoConLeStelle — Våɴê₄₄🪄🎓🎄 (@_amanim_8) December 21, 2024

VENDICHIAMO FEDERICA NARGI, BIANCA GUACCERO ALLA VITTORIA #BallandoConLeStelle — aurora (@1ncazzata) December 21, 2024

LEI TERZA… meglio che mi taccio perché tanto la figura di merda l'avete fatta da soli



FEDERICA NARGI SEI PAZZESCA! #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/EKnKyuSAsZ — C.🦋 (@xsempresarai) December 21, 2024

federica nargi e luca favilla piangerò sempre per il vostro terzo posto, meritavate la vittoria: l’assenza dei nargilla al ring finale è la rapina più rapina di tutte le edizioni di ballando con le stelle#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/QMy4f8koFG — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) December 21, 2024

Ring finale, come lo chiamano a Ballando: per le coreografie scelte dalla redazione sia Guaccero che Pellegrini si sono sfidate in un ballo di salsa, poi un charleston per Federica e un moderno per Bianca. L’umore sui social è tutto a favore di Bianca Guaccero, anche per chi così vorrebbe ‘vendicare’ Federica Nargi.

È stata la giuria a taroccamenti i voti a favore del tronco e andando contro la nargi. — Elisa Evangelisti (@ElisaEvang29751) December 22, 2024

E poi ancora altre prove, altre esibizioni: ritmo finale e tensione alle stelle. Per il pubblico, invece, sonno alle stelle considerando l’ora: alle 1:30 è cominciata l’ultima manche, l’ultima esibizione per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice (paso doble) e, a seguire, l’ultima di Federica sulle note di The final countdown degli Europe.

Alle ore 1:37 è arrivato lo stop alle votazioni, l’attesa è stata grandissima. Sui social ancora “tutti con Bianca”. Anche la giuria, nella valutazione finale, è sembrata dare più ragione a Bianca pur ammettendo il grande recupero finale della campionessa di nuoto. Ma alla fine l’ha spuntata la conduttrice e attrice pugliese: Bianca Guaccero è la vincitrice di Ballando con le stelle 2024: a lei il 69 per cento dei voti totali contro il 31 per cento di Federica Pellegrini. Una vittoria che si era preannunciata dai primissimi passi di danza.