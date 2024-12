Questa mattina, Guillermo Mariotto è stato avvistato all’aeroporto di Fiumicino su una sedia a rotelle, un’immagine che conferma la serietà dell’infortunio che gli ha impedito di partecipare alla finale di Ballando con le Stelle. Il giudice, assistito dal personale aeroportuale, è stato riconosciuto da alcuni passeggeri, secondo quanto riportato da La Repubblica. La sua assenza, certificata da documentazione medica, è stata annunciata da Milly Carlucci durante la serata della finale: “Ha avuto un incidente al ginocchio a Riyad”.





Scetticismo sui social, ma Milly Carlucci rassicura

Nonostante l’annuncio ufficiale, la notizia ha generato una valanga di commenti scettici sui social, dove alcuni utenti hanno protestato: “Non è vero. Fateci vedere il certificato medico”. La mancanza di immagini ufficiali dell’incidente o del trasporto in sedia a rotelle ha alimentato ulteriormente i dubbi. Tuttavia, Milly Carlucci ha ribadito la veridicità della situazione, cercando di mettere a tacere le speculazioni.

Rossella Erra, giurata popolare del programma, ha confermato la gravità delle condizioni di Mariotto in un’intervista a Fanpage.it: “Ha un malessere importante, un problema di salute che non posso essere io a dire”. Ha anche condiviso di aver ricevuto una lunga nota vocale di tre minuti dal giudice, sottolineando quanto fosse seria la situazione. Milly Carlucci, sempre a Fanpage.it, aveva precedentemente dichiarato quanto fosse complicato lavorare in un clima di incertezza legato all’assenza di Mariotto.

Milly facci vedere il certificato medico inviato da Mariotto #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/2pwzmfHeif — Valentina Federici (@Vale_Rici) December 21, 2024

L’assenza di uno dei pilastri di Ballando con le Stelle

L’assenza di Guillermo Mariotto ha lasciato un vuoto significativo nella finale del programma. Presente sin dalla prima edizione nel 2005, Mariotto è una figura iconica del talent show, noto per il suo carisma e i suoi giudizi sopra le righe. La sua mancata partecipazione ha inevitabilmente segnato l’atmosfera dell’evento, suscitando amarezza tra i fan e i colleghi.

Il futuro incerto di Mariotto a Ballando

Con l’edizione di quest’anno ormai giunta al termine, il futuro di Guillermo Mariotto come giudice a Ballando con le Stelle è tutt’altro che certo. Le sue condizioni di salute e l’incertezza legata alla sua presenza aprono interrogativi sul suo ritorno nella prossima stagione. Il dibattito su una possibile sostituzione potrebbe diventare uno dei temi centrali per il programma nei prossimi mesi.

Resta da vedere se Guillermo Mariotto, uno dei volti più riconoscibili dello show, sarà in grado di recuperare e tornare al suo posto dietro lo scranno della giuria. Per ora, fan e colleghi gli augurano una pronta guarigione e sperano di rivederlo presto in televisione.