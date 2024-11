“Sono io!”. La talpa, finalmente rivelata l’identità: colpo di scena nella puntata finale. Pubblico incredulo, nessuno (o davvero pochi) ci erano arrivati, nonostante le speculazioni dei giorni scorsi. La quarta e ultima puntata de La Talpa, andata in onda il 25 novembre 2024, ha offerto ai telespettatori un mix avvincente di prove adrenaliniche, tensioni tra i concorrenti e momenti di grande emozione. Condotta da Diletta Leotta, la serata ha visto in primis una grande eliminazione: quella di Gilles Rocca, il primo a lasciare il gioco, dopo un’intensa serie di sfide.

La puntata si è aperta con un chiarimento tra Andrea Preti e Marina La Rosa, che avevano avuto un acceso confronto nelle puntate precedenti. Entrambi hanno riconosciuto i loro errori e si sono scusati, creando un clima più disteso nel gruppo. Questo momento di riconciliazione ha preparato il terreno per le sfide successive, ma non ha placato le tensioni latenti tra i concorrenti.





“Sono io!”. La talpa, finalmente rivelata l’identità: colpo di scena

Poco dopo escono dal gioco anche Veronica Peparini e Andreas Muller. In piedi restano quindi Marina La Rosa, Alessandro Egger, Lucilla Agosti e Andrea Preti: sono loro i quattro finalisti di questa edizione. Le prove della serata sono state particolarmente impegnative. Nella prima sfida, due concorrenti sono stati chiusi in una teca trasparente riempita d’acqua melmosa, dove dovevano trovare delle chiavi per liberarsi.

Tuttavia, nessuno è riuscito a completare la prova, alimentando i sospetti che la Talpa avesse sabotato l’operazione. Successivamente, si sono svolte le “Olimpiadi della Talpa”, una serie di gare che hanno messo alla prova le abilità fisiche dei concorrenti. Solo due di loro avrebbero potuto accedere alla sfida finale. Durante queste prove, Marina La Rosa ha assunto un ruolo strategico come regina del gruppo, prendendo decisioni cruciali per il successo della squadra.

Alla fine dell’ultima grande prova, i concorrenti si sono sottoposti all’ultimo test di questa quarta e ultima puntata, è da qui che emerge chi è davvero la talpa. A trionfare, nel gioco è stato così Alessandro Egger, ma non è lui la Talpa chiaramente. Chi è che ha tenuto i fili di questa edizione? La risposta arriva poco dopo. La Talpa? L’identità è un colpo di scena clamoroso: La Talpa è Lucilla Agosti!

