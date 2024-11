C’è stato un vero e proprio terremoto a Ballando con le stelle dopo la cacciata di Angelo Madonia dal programma, annunciato ufficialmente dalla produzione e dalla Rai nella giornata del 25 novembre. Sonia Bruganelli è stata subito interpellata sulla vicenda, essendo stata ospite de La vita in diretta di Alberto Matano, e ha dato la sua opinione.

Ricordiamo che ormai l’ex ballerino di Ballando con le stelle è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli, anche se lui si esibiva con la concorrente Federica Pellegrini. Madonia al momento non ha commentato la sua esclusione, ma ci ha pensato la sua partner, che ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto poco prima del suo intervento televisivo.

Ballando con le stelle, Madonia mandato via: cosa ha detto Sonia Bruganelli

Dal comunicato di Ballando con le stelle è emerso che Madonia sia stato escluso per alcune divergenze professionali non meglio specificate. Anche se in tanti riconducono questa situazione allo scontro in puntata di lui con Selvaggia Lucarelli. Poi sembra che il ballerino non abbia neanche voluto rilasciare interviste ai giornalisti. E ora è stata Sonia Bruganelli a dire qualcosa sul suo compagno.

Sonia ha risposto così a Matano, che le chiedeva maggiori delucidazioni sulla vicenda: “Ho sentito la notizia insieme a voi, ero in ascensore. Non so cosa dire, ci sono state delle divergenze da entrambe le parti e non se la sono sentiti di continuare. Non ho ancora parlato con Angelo, non so cosa sia accaduto, non ne ho la più pallida idea”. E il conduttore de La vita in diretta ha inoltre ricordato che “non è mai accaduto nella storia del programma che un maestro venisse allontanato dal cast”.

Alla base della reazione di Madonia, che lo ha adesso portato a lasciare il programma, probabilmente queste parole di Selvaggia in puntata: “Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia“. E Sonia ha concluso: “La vicenda riguarda me e Angelo relativamente, ero stato appena eliminata. Perché si doveva parlare di me quando loro avevano appena fatto una esibizione bellissima? La protagonista di quel momento era Pellegrini, non di certo io”.