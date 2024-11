Ballando con le stelle non smette di far parlare di sé nemmeno giorni dopo la puntata. Nel pomeriggio del 25 novembre Guillermo Mariotto ha sferrato un attacco durissimo nei confronti di Angelo Madonia, dopo quanto successo nell’ultimo appuntamento di sabato scorso. Il ballerino ha infatti compiuto un gesto che non è piaciuto affatto al giudice di Milly Carlucci. E proprio nelle scorse ore la stessa Rai ha preso una decisione.

Il giurato di Ballando con le stelle è stato ospitato da Caterina Balivo a La volta buona e qui Guillermo Mariotto ha fatto una stoccata contro Angelo Madonia. Quest’ultimo, che danza insieme a Federica Pellegrini, è anche il partner di Sonia Bruganelli, eliminata dalla trasmissione ma ancora in lizza per un eventuale ripescaggio. Ma a fare rumore è stato il comunicato ufficiale uscito adesso e che riguarda un protagonista.

Ballando con le stelle, Mariotto contro Madonia: cosa ha detto

A La volta buona è stata analizzata la querelle a Ballando con le stelle tra Madonia e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima aveva fatto una battuta che aveva fatto innervosire il ballerino, il quale avrebbe lasciato lo studio della trasmissione senza effettuare interviste. Mariotto ha commentato la notizia prendendo le distanze e svelando che tipo di decisione avrebbe preso lui. Proprio su Madonia la Rai è stata drastica in queste ore.

Mariotto ha esclamato in diretta televisiva: “Ai miei tempi, quando iniziò Ballando con le stelle, c’era l’eliminazione in direttissima per aver fatto o commesso un peccato così. Però adesso i tempi sono cambiati”. Si è subito intuito che il giudice avrebbe voluto mandarlo via, quindi Caterina Balivo gli ha chiesto conferma e Guillermo ha precisato: “Io l’avrei eliminato, punto“.

Ed effettivamente è poi arrivato il comunicato ufficiale, che ha certificato la cacciata di Madonia: “La produzione di Ballando con le stelle, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso“.

E poi è venuto alla luce che pure un altro concorrente di Ballando con le stelle non sarebbe stato impeccabile. Massimiliano Ossini non si sarebbe fatto intervistare dai giornalisti e avrebbe abbandonato lo studio, anche se le motivazioni restano per ora ignote.