Al Grande Fratello, si sa, si scoppia per un non nulla. Basta uno sguardo a volte per generare il caos, figuriamoci un gesto fatto di fronte a tutta la casa, oltre ovviamente alle telecamere. Insomma, il clima di tensione è onnipresente dentro quelle quattro mura e il ché porta alla nascita di liti ma anche di alleanze.

A spezzare la casa su più fronti è stata sicuramente la nascita del rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, a cui sono seguiti diversi malumori. Soprattutto, almeno al principio, tra Helena Prestes e Javier Martinez, che fino a poco prima avevano iniziato a flirtare con quelli che oprami sono diventati una vera coppia.

GF, brutto gesto di Helena. E qualcuno sta “per scoppiare”

Javier sembra aver innalzato un muro, almeno all’apparenza è tutto fuorché interessato a questa storia di Shaila con Lorenzo. Helena invece sembra risentirne ancora, tanto da non riuscire a trovare alcun punto d’incontro con la ballerina nonostante vari incontri e chiarimenti. E un ultimo gesto ha riacceso enormi polemiche.

La modella era seduta a tavola insieme agli altri, mentre Shaila girava per distribuire polpette. Ma arrivata al posto di Helena, quest’ultima si è affrettata a bloccarla rifiutando il cibo che le stava mettendo nel piatto. “Siamo all’asilo”, è stato l’unico commento della ballerina. Ha detto “No, grazie”, ma qualcuno si è molto risentito di questo rifiuto.

L’ipocrisia, la falsità, il finto moralismo…

Tutto ció che non rappresenta Helena ma che sono queste persone che la giudicano.



Per cosa?

Per non aver preso una polpetta offerta da Shaila Gatta con un gesto educato ed annesso “NO GRAZIE”.

Pamela Petrarolo in primis, che ha espresso ai suoi compagni tutto il suo nervosismo. “Mi rendo conto che sto raggiungendo un livello di tolleranza altissimo. Sto per esplodere nel migliore dei modi“. Ha poi aggiunto di essersi “morsa la lingua” pur di non creare discussioni. Per la Non è la Rai è inaccettabile la mancanza di rispetto per il cibo e per chi cucina. E anche per parte del pubblico.