Alfonso Signorini nella bufera. Non bastavano i problemi del Grande Fratello. L’ultimo gesto social del conduttore ha provocato una tempesta di critiche. È un periodo particolare per il giornalista e personaggio tv che, proprio recentemente, è stato raggiunto dall’indiscrezione di una possibile chiusura anticipata del reality show di Canale 5.

Oggi, lunedì 25 novembre, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ebbene Alfonso Signorini ha voluto condividere un video in cui elenca tutta una serie di scuse spesso utilizzate da chi commette violenza “Ero pazzo di gelosia, non ho capito più niente”, “Mi ha provocato lei, indossava una minigonna mozzafiato, aveva un decollete incredibile”, tutte seguite dall’hashtag #nessunascusa. Ma è stato travolto dagli attacchi.

Alfonso Signorini accusato di incoerenza: “Bisogna metterci la faccia e agire”

Nel messaggio di solidarietà nei confronti delle donne vittime di violenza Alfonso Signorini afferma: “Nessuna scusa, chi tocca una donna, chi non le porta rispetto, zero scusanti”. Tuttavia in tanti si sono scagliati contro il conduttore e il suo messaggio, accusandolo di essere un ipocrita e un incoerente.

Molti sostengono che non basta pronunciare parole del genere se poi non si mette in pratica un vero cambiamento. Il riferimento è al “Grande Fratello” dove si continua a perdonare Lorenzo Spolverato nonostante le sue uscite aggressive e i suoi comportamenti sessisti e a volte anche maneschi nei confronti delle donne. C’è infatti chi attacca: “Non basta dipingersi la faccia” e poi “bisogna metterci la faccia e AGIRE se si vuole veramente cambiare qualcosa”.

Tantissime critiche sono arrivate nei commenti: “Caro Alfonso, la violenza non è mai giustificabile, nemmeno all’interno del Grande Fratello. Vergogna” e “Abbiamo visto sabato in puntata come vengono tutelate le donne…”. Nel frattempo continua l’azione di molti telespettatori che chiedono l’eliminazione di Lorenzo Spolverato dal Grande Fratello con l’hashtag #fuorilorenzo.

