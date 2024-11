Al Grande Fratello l’atmosfera si fa gassosa. Dopo la puntata di sabato e l’eliminazione, contestatissima, di Clayton, dentro la Casa vita è ripresa a scorrere tranquillamente. A tenere banco non è solo Lorenzo Spolverato, il più chiacchierato del momento, ma anche Federica Petagna che, nonostante le sue dichiarazioni, sembra non riuscire a scegliere tra Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice. Proprio quest’ultimo ha usato toni piuttosto duri.

Nello specifico, ha accusato Federica di voler tenere il piede in due staffe,”Allora non sei sincera al cento per cento. Io non la penso così, non è questo il modo di vivere e di comportarsi. Mi stai facendo un discorso completamente diverso da quello che mi hai fatto due giorni fa”.





Grande Fratello, piccolo inconveniente per Federica Petagna

Federica da parte sua ha chiarito: “Io ti ho detto che ho chiuso ma tu sei stato il primo a dire: ‘Non sento che hai chiuso quella cosa al 100%’. Mi avevi chiesto di non parlare con lui, ma io ti avevo detto che non poteva essermi indifferente”. E Alfonso: “Ti avevo detto di non farmi esporre, perché dopo questa cosa se finisce tra noi non potrà mai esserci più nulla. Sei arrivata quasi a questo”.

“Avrei dovuto sentire tante altre parole e vedere tanti altri comportamenti. Mentre sto di qua, tu mi dici che stai parlando con lui. Non è questione di essere sincera, è che non lo dovresti proprio fare. Non gli hai detto: “Anche se mi scrivi la lettera è inutile perché adesso nella mia testa c’è un’altra persona e tu non mi interessi proprio”.

Non lei che scoreggia mentre lui le fa scrocchiare la schiena mi sto sentendo male AHAHHAHAHAH#grandefratello pic.twitter.com/kZJPDFiv6Y — ALY🍒 (@sonoinfastidita) November 24, 2024

Intanto proprio Federica è stata protagonista di un fuori programma. Mentre si trovava da solo in salone con Stefano, questo si è offerto di far scrocchiarle la schiena, prendendola di peso. Lei non sembrava essere molto concorde, ma sorpresa dal tentatore ha ceduto. Peccato che dopo il primo sollevamento a Federica si scappato un peto. Risate nel salone e fiume di commenti sui social.