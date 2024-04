A Uomini e Donne è il trono di Ida Platano quello che incuriosisce più il pubblico. Uscito dai giochi Brando, che ha scelto Raffaella e non Beatriz, e subentrato Daniele, che è ancora agli inizi del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, l’esperienza dell’ex dama è decisamente entrata nel vivo. O meglio, dovrebbe essere in dirittura d’arrivo ma puntata dopo puntata sembra regnare solo una gran confusione tra i suoi sentimenti.

È ancora divisa tra Mario e Pierpaolo, gli unici corteggiatori rimasti. Sono sicuramente entrati nelle sue grazie e nonostante abbiano caratteri e storie molto diversi la fanno anche penare. Soprattutto Mario è mal visto da parte del pubblico e anche da Tina Cipollari, che non fa altro che ribadire il suo unico interesse, ossia quello della visibilità. Senza contare la marea di segnalazioni arrivate sul suo conto.

“Ida e Mario di UeD sono d’accordo”

Nell’ultima puntata andata in onda, Maria De Filippi ha concesso ampio spazio al turbolento trono di Ida Platano. Dopo accese discussioni, Mario è andato contro la parrucchiera di Brascia e poi ha lasciato lo studio. L’unico a difendere il corteggiatore è stato Gianni Sperti, mentre la conduttrice si è schierata con Ida e contro il comportamento poco maturo del suo pretendente.

“La sua reazione non va bene, non si costruisce una relazione sulle litigate”, ha commentato la padrona di casa che in passato più volte si è esposta per proteggere lo speaker radiofonico dalle critiche di Tina ma anche dalle segnalazioni che arrivavano dall’esterno. Ma nelle ultime puntate sembra aver cambiato idea su Mario e sull’interesse che sostiene di avere nei confronti della tronista.

Al termine di questa ultima puntata di UeD anche Alessandro Rosica ha voluto lasciare la sua opinione. L’esperto di gossip ha ricondiviso il video in cui lui critica Ida per aver scelto di portare in esterna Pierpaolo e scritto: “Loro sono totalmente d’accordo per fare hype, sono solo pagliacciate”. Inoltre, sempre secondo Rosica, la conduttrice starebbe iniziando a guardare a questa situazione con occhi diversi:” Maria se ne sta accorgendo e spero che faccia qualcosa”. Avrà ragione?