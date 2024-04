Per due cose sarà ricordato il trono di Ida Platano, per la maxi lunghezza (siamo quasi a otto mesi) e per le segnalazioni che hanno investito i cavalieri arrivati per corteggiarla. Nello studio di Uomini e Donne infatti sono state portate spesso prove, a volte vere a volte no, soprattutto contro Mario. Adesso però anche Pierpaolo entra nella bufera. La segnalazione è stata ricevuta e rilanciata dal blogger Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e molto vicino alle dinamiche di Uomini e Donne.

>> “Vi dobbiamo dire come stanno”. Isola dei Famosi, i guai con la salute e ora l’annuncio ufficiale sui naufraghi

Insieme a Pierpaolo anche Ida è nella bufera. Contro di lei fioccano commenti. Il motivo? La maggior parte è stanca di aspettare una scelta che non arriva. “Riccardo aveva ragione, sa solo piangere su sé stessa, ed è sempre attratta dalle persone sbagliate!!!!! Se lo merita uno come Mario”, scrive un fan su Instagram. E di commenti ce ne sono altri.





Uomini e Donne, bufera su Pierpaolo: “Vuole solo popolarità”

“Ida sembra una ragazzina! Le basta che arrivino le torte e i regali per rimanere imbambolata…è di una superficialità unica”. Se Ida è superficiale, anche Pierpaolo è accusato di avere lo stesso comportamento e, anzi, di sfruttare il momento di popolarità. Tra le storie che il blogger Lorenzo Pugnaloni ha postato su Instagram il 17 aprile c’è anche quella sulla segnalazione che gli è arrivata su Pierpaolo.

Una sponsorizzazione al regalo (una composizione di fiori) fatto a Ida Platano. “Le nostre box (scrive il negozio di fiori) sono arrivate a Uomini e donne grazie a Pierpaolo che si è fidato dei nostri consigli per stupire la sua bella Ida”. Abbastanza per scatenare il pubblico: “è la prova che cercavamo, Pierpaolo è lì solo per le telecamere: fuori anche lui”.

In proposito Pugnaloni ha usato parole dure: “Nulla contro di lui ma perché non si fa un regalo spontaneo? Anche un aeroplanino di carta fatto in casa. Verrebbe più apprezzato no?”, ha scritto Lorenzo nella storia Instagram che ha dedicato a questa vicenda. “Qui è tutto un 50 e 50, per questo non ho mai criticato Ida”, ha concluso il ragazzo che ogni settimana condivide sui social le anticipazioni delle registrazioni del dating-show.