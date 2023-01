“L’hanno appena confermato”. Bomba su Sonia Bruganelli: svolta improvvisa nella sua vita

Splendida notizia per Sonia Bruganelli. Un grande annuncio sulla sua vita lavorativa è arrivato nelle ultime ore e renderà felici tutti i fan della moglie di Paolo Bonolis. L’opinionista del GF Vip 7 ha infatti raggiunto un traguardo molto suggestivo e ambizioso, data la sua importanza professionale, e dunque è pronta ad immergersi in una nuova e interessante avventura. Era difficile migliorare ancora di più la sua già straordinaria carriera, ma lei è stata adesso in grado di coronare un altro sogno.

Sicuramente rilascerà qualche dichiarazione ufficiale più avanti, ma intanto il sito Gossip e Tv ha riportato la notizia su Sonia Bruganelli che è praticamente certa. Un annuncio importantissimo, che rappresenta un altro salto di qualità nell’ambito del lavoro. A breve, precisamente nella prossima puntata del reality show di Alfonso Signorini, la rivedremo anche nuovamente in studio dopo la pausa natalizia. Ricordiamo infatti che era stata momentaneamente sostituita dal duo composto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

Sonia Bruganelli, arriva un annuncio importante: cosa farà

Per Sonia Bruganelli l’annuncio riguarda qualcosa che non ha niente a che fare col Grande Fratello Vip. Lei ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione e ha enormi competenze, per questa ragione è stata selezionata da un importantissimo ateneo italiano per fornire il suo preziosissimo supporto e aiutare gli studenti a crescere. Sarà un compito molto importante quello che le aspetta, ma sicuramente con le sue immense doti umane e professionali riuscirà a cavarsela anche in questo ambito.

Stando a quanto scritto da Gossip e Tv, Sonia Bruganelli sarà una delle docenti che insegneranno all’università Luiss. In particolare si dedicherà al percorso di formazione dell’Executive Programme in Creatività e Gestione dei Format Televisivi, che ha l’obiettivo di “generare competenze per il soddisfacimento delle esigenze dei professionisti in un settore in evoluzione e dalle grandi potenzialità”. Dunque, è pronta a cimentarsi anche in questa sua nuovissima veste.

La Bruganelli insegnerà agli studenti nella sede della Luiss Businell School, che si trova nella capitale Roma. Per poter partecipare a queste lezioni occorre pagare 5.900 euro, Iva esclusa, e gli studenti avranno a disposizione anche tutto il materiale adatto.