Fuori dal GF Vip 7 per qualche settimana Sonia Bruganelli non smette di dire la sua, dalle colonne del settimanale Chi attacca Antonella Fiordelisi. Antonella che ieri aveva fatto i conti con le critiche di Guendalina Tavassi, che in alcune stories aveva usato toni duri dopo che lunedì sera Alfonso Signorini aveva annunciato come l’ex di Francesco Chiofalo fosse la preferita dal pubblico: “Ragazzi, questo è uno scandalo. Sì, è veramente una cosa scandalosa, vorrei solo dire ad Antonella che i suoi veri fan sono dei bot”, ha tuonato Guendalina.



“Poraccia, è convinta davvero. Vorrei solo che tutti sapessero che realmente qui fuori tutti quanti schifiamo Vittimella. “Questa è la verità e non quella che si è vista lì dentro prima”. Staremo a vedere se la Fiordelisi sarà informata di queste parole choc ai suoi danni. Anche tanta altra gente ha ironizzato su questo premio avuto da Antonella Fiordelisi, che cozza con altri pensieri del pubblico.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli contro Antonella Fiordelisi



Pubblico ormai non sopporta più la sua presenza nella casa più spiata d’Italia. E anche la stessa Giulia Salemi ha fatto notare in studio questa strana discrepanza. A rincarare la dose ci pensa Sonia Bruganelli che di Antonella dice: “Riconosco in lei una fragilità enorme e una volontà di essere ciò a cui ha sempre ambito”. E non è finita qui.



Continua Sonia: “Lei può fare questo e solo questo: arrabbiarsi, provocare, parlare ininterrottamente, piangere, lasciare riprendere. Questa esperienza non sarà costruttiva per la sua carriera”. Parole che non sono stata apprezzate dai fan di Antonella con un mini caso che è scoppiato. Intanto Sonia nelle scorse ore ha rivelato un retroscena su Giulia Salemi. “Giulia non la conoscevo e, quando era nella Casa, non ho mai nutrito enorme simpatia, invece mi rendo conto che è una ragazza volitiva che merita di andare avanti in questo mestiere”.



“Perché sarà sempre più brava e attenta. All’inizio mi sembrava che avesse un atteggiamento populistico anche a mio danno, così gliel’ho fatto notare e lei lo ha recepito, ci siamo spiegate”. A differenza di quanto successo con Antonella, per Giulia sono parole al miele.