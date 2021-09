“Vedrete cose piccanti”. GF Vip 6, Sonia Bruganelli già avvisa il pubblico: “Occhio a quei due concorrenti…”

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli non si trattiene e svela qualcosa. La porta rossa è pronta a spalancarsi ai nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia e mentre il pubblico di telespettatori conta le ore al debutto della nuova edizione Vip del reality show di successo, l’opinionista si abbandona a qualche anticipazione.

Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, come non fremere dalla voglia di accendere la televisione e lasciarsi andare alla messa in onda della prima puntata del reality show di Alfonso Signorini previsto per lunedì 13 settembre.

Tante le novità che hanno fatto alzare l’asticella delle aspettative. Nomi di concorrenti che hanno fatto discutere, come quello di Soleil Sorge, l’apprensione di una figlia che vedrà presto il proprio papà darsi da fare tra gli inquilini della casa, ovvero Amedeo Goria e anche qualche anticipazione rivelata dall’opinionista che di certo lascia con il fiato sospeso.





Tutto questo e molto altro ancora, per la serata di debutto del Grande Fratello Vip. E Sonia Bruganelli si è messa subito all’opera in coppia con Adriana Volpe. Le due si dicono più che pronte ad affiancare il padrone di casa e seguire dettagliatamente le avventure Vip sotto l’occhio vigile delle telecamere.

“Da quello che abbiamo visto dalle prove secondo la prima puntata sarà abbastanza ricca e più che altro succederanno delle cose un po’ piccantine“, svela Sonia Bruganelli: “Non posso dirlo se non si inca****o gli autori, però diciamo che come primo impatto già vedremo due personcine che qualcosina insieme l’hanno vissuta“. Tutto pronto? Decisamente si.