Momento davvero insolito al Grande Fratello durante l’ultima puntata del 13 gennaio. Alfonso Signorini è praticamente sparito all’improvviso dallo studio e subito si è pure parlato di censura da parte della produzione. Non sono mancate le polemiche del pubblico, che ha pure bacchettato non poco il conduttore. E non sappiamo se questo potrà avere conseguenze.

Infatti, mentre la diretta del Grande Fratello sembrava proseguire senza intoppi, Alfonso Signorini è sparito dallo schermo. Ma soprattutto la sua mancata presenza è avvenuta in maniera repentina, senza che lui riuscisse nemmeno a concludere una frase. Ed è nata una sorta di rivolta tra i telespettatori del reality show di Canale 5.

Grande Fratello, Alfonso Signorini sparito dall’inquadratura: cosa è successo

Come ricostruito dal sito Leggo, che ha analizzato alcuni commenti degli utenti che stavano seguendo il Grande Fratello, Alfonso Signorini ha detto prima della sparizione: “Se ne sono dette di ogni“, poi il buio. Infatti, il suo ragionamento è stato interrotto bruscamente dalla regia, che ha preso una decisione che ha scatenato proteste e polemiche.

Alfonso è stato sfumato ed è stata trasmessa la pubblicità, in particolare il golden minute. Tra lo studio e la regia non ci sarebe stata comprensione, ma il pubblico ci ha pure scherzato su: “Sfumato all’improvviso Signorini per il golden minute”, “Pure il regista si è rotto di Alfonso e ha mandato il golden minute”, “Alfonso mandato in pubblicità così, senza avviso”.

“Se ne sono dette di ogni”… e poi il nero.#grandefratello pic.twitter.com/gDZTqkzr2f — Ivan Buratti (@booratzi) January 13, 2025

Alfonso mandato in pubblicità così senza avviso #GrandeFratello pic.twitter.com/a0ylZNUDIN — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) January 13, 2025

#GrandeFratello Pure il regista si è rotto di Alfonso e ha mandato il golden minute — Telespettatore (@telespettatore4) January 13, 2025

Vedremo se Signorini vorrà dire qualcosa nelle prossime ore o nella prossima puntata, ma resta comunque il mistero di questa interruzione inaspettata.