Uomini e Donne, le novità in arrivo nella prossima edizione. In queste settimane Maria De Filippi e il suo staff stanno lavorando per allestire la nuova stagione del popolare dating show. Stiamo parlando di un programma storico della tv che nonostante l’età – è nato nel 1996 come versione ‘adulta’ di Amici – continua a fare ascolti record. Sono tanti gli interrogativi sui nuovi tronisti.

Sarà difficile rivedere Ida Platano che nel suo ultimo percorso non è riuscita a scegliere tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. E anzi forse sul trono siederà proprio Mario che in questi giorni continua a far discutere con i suoi riferimenti più o meno velati alla protagonista di Ued. Intanto Maria e i suoi stanno dando forma alla nuova edizione e proprio su chi farà parte del cast si è espresso recentemente l’esperto di gossip e tv Amedeo Venza.

L’indiscrezione sull’opinionista di UeD: salta uno dei volti noti?

Secondo Venza la presenza a Uomini e Donne nel 2024/2025 dell’opinionista ‘silenziosa’ Tinì Cansino è in dubbio. L’esperto ha fatto sapere: “A proposito di Uomini e Donne si deciderà in queste settimane il futuro di Tinì, l’opinionista silenziosa potrebbe non presenziare nella prossima stagione”. Ricordiamo che la showgirl e attrice è diventata famosa con Drive In.

Amedeo Venza ha inoltre fatto chiarezza su alcune voci riguardanti Tina Cipollari e Gianni Sperti. C’è stato recentemente chi ha parlato di un loro possibile addio alla trasmissione. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione dopo tani anni nello studio di Maria. Ma addirittura c’è chi ha ‘sparato’ che Gianni e Tina potrebbero essere i nuovi tronisti. Ecco come stanno le cose.

Gianni e Tina torneranno a UeD al loro consueto posto, cioè come opinionisti. Altra notizia: negli ultimi giorni Massimiliano Varrese si è di fatto autocandidato come nuovo tronista. L’attore ha affermato che dopo tanto impegno e serietà profusi nella sua carriera in questo momento vivrebbe bene un’esperienza più ‘leggera’. Staremo a vedere se Maria raccoglierà il suo appello e lo farà sedere sull’ambito trono…

