Mario Cusitore operato. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne che dopo l’eliminazione continua a far parlare di sé per i numerosi tentativi di riconquistare Ida Platano torna ora a farsi sentire su Instagram. Ma con una Storia registrata in ospedale che, nemmeno a dirlo, avrà fatto preoccupare subito tutti i suoi ammiratori.

Poche ore fa ha infatti caricato un video in cui ha ammesso di trovarsi presso l’ospedale Policlinico di Napoli per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Un’operazione al braccio, per la precisione, come mostra lo stesso ex protagonista di Uomini e Donne inquadrando la fasciatura che da sopra il polso arriva fino al gomito.

Mario di Uomini e Donne in ospedale: “Tolte”

Non dà troppi dettagli, ma nel video in questione Mario scrive: “Finalmente tolte“. Non si capisce, almeno da questo breve filmato, cosa gli abbiamo asportato ma come spesso accade i fan si sono subito lanciati in ipotesi e supposizioni. Il corteggiatore di Ida Platano usa il femminile, motivo per cui molti hanno immaginato abbia rimosso delle cisti.

E in effetti poco prima delle immagini con la fasciatura ecco una foto in cui è ripreso a mezzo busto con il braccio in bella mostra prima dell’operazione. Si distinguono chiaramente due escrescenze di forma sferica, di colore leggermente più scuro e dal diametro non molto elevato. Questo, dunque, sembrerebbe confermare le ipotesi dei fan.

Che però possono stare tranquilli: una persona vicina a lui ha spiegato he sta bene e che non si sarebbe trattato di nulla di grave. Ma non è sfuggito un dettaglio. In particolare, Mario è sembrato voler mettere in risalto il braccio sul quale è presente il tatuaggio fatto per Ida e tanti, sotto il post, lo hanno invitato a rimuoverlo perché ormai quella scritta non avrebbe più valore.