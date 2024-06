Le registrazioni di Uomini e Donne sono finite da più di un mese e mezzo e se Ida Platano ha accennato solo in un’occasione al suo percorso da tronista (che ricordiamo è finito senza scelta), Mario Cusitore continua a parlare a più non posso di lei e di un eventuale futuro insieme. L’ex corteggiatore ha provato più volte a riconquistarla presentandosi a Brescia, ma lei sembra non aver mai cambiato idea sul loro rapporto.

Da quando ha confermato di essere stato in un B&B con un’altra, Ida Platano non ne ha più voluto sapere e ha chiuso a un eventuale riavvicinamento anche lontano dagli studi. Insomma, nessuno sviluppo e proprio per questo si fanno più concrete le ipotesi dei fan convinti di rivedere entrambi a settembre, seduti nei rispettivi parterre.

Ida Platano “non è sola”: “Sto benissimo”

Visto che la conoscenza tra Ida Platano e Mario Cusitore ha appassionato il pubblico per mesi e lo sta ancora facendo, è probabile che la redazione chieda a entrambi di tornare per cercare l’amore come dama e cavaliere del parterre. Ma bisognerà aspettare almeno fino alla fine di agosto per averne certezza, quando cioè inizieranno le registrazioni della nuova stagione.

Ma veniamo al presente. Per ora la ex tronista tace sul suo futuro in televisione ma su Instagram è sempre più attiva e mostra continuamente ai fan novità e spostamenti. In queste ultime ore si è spostata, ha raggiunto Roma in treno, ma in nessuno dei tanti video che ha postato su Instagram si vede un eventuale “accompagnatore”.

Si è limitata a dire che sta molto bene e che neppure la pioggia le rovinerà questa vacanza. Come detto Ida Platano non ha svelato se era da sola oppure in compagnia, nonostante i tanti video realizzati nella Capitale anche se molti sono convinti che qualcuno – e non suo figlio Samuele – fosse con lei. Ma chi? Buongiorno belli miei, sono a Roma e sto benissimo“, le sue uniche parole.