L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha coronato il suo sogno più grande. Si è celebrato sabato 22 giugno il matrimonio tra il celebre volto passato per la trasmissione di Canale Cinque. Ad attenderla all’altare c’era un noto calciatore. L’amore tra i due è scoppiato dopo la fine di Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati.

È stato un matrimonio da favola per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che tutto il pubblico ricorda con affetto. Il matrimonio si è svolto in una cornice esclusiva, un resort cinque stelle a Palmi in Calabria, dove i due novelli sposi hanno accolto amici e parenti. Lei non ha voluto deludere neanche i suoi fan, pubblicando diversi scatti e video della festa attraverso i suoi canali social.

La famosa della tv corona il suo sogno: “Una coppia bellissima”

Grandissima festa per lo scambio delle fedi tra Federica Benincà ed Ettore Gliozzi. Lei è uno dei volti storici della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Dalla sua partecipazione sono passati diversi anni, ma è stato uno dei volti a cui il pubblico del dating show si è affezionato di più.

Il suo percorso dentro lo studio era andato alla grande. Federica si era presentata per corteggiare Marco Cartasegna. Il tronista alla fine scelse proprio lei tra le tante ragazze che erano arrivate per conoscerlo. I due quindi uscirono insieme dalla trasmissione per vivere il loro amore nella vita reale. Le cose però fuori non andarono bene. La loro storia finì nel giro di qualche mese, come è capitato anche ad altri personaggi di “UeD”.

Ma Cupido era in agguato per Federica, che da lì a poco conobbe quello che adesso è divenuto suo marito, Ettore Gliozzi. Lui è un calciatore del Modena, squadra che milita in serie B. Entrambi hanno 29 anni e sono già papà e mamma di una bellissima bambina, la piccola Arianna, nata due anni fa dal loro amore.

Federica e Ettore hanno sempre mantenuto un profilo basso sulla loro relazione, ma i fan hanno potuto seguire alcuni momenti speciali della loro vita insieme grazie ai social media. Federica, molto attiva su Instagram, ha condiviso diversi momenti della gravidanza e della nascita di Arianna, mostrando un lato tenero e familiare che ha conquistato ancora di più i suoi follower.

La celebrazione del loro matrimonio è stata un evento atteso da molti, e la coppia non ha deluso le aspettative. Con una cerimonia emozionante e una festa indimenticabile, Federica ed Ettore hanno dimostrato ancora una volta quanto sia forte il loro legame.