Uomini e Donne si appresta ad accogliere un nuovo tronista. Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare su un volto che il pubblico ha già conosciuto bene. E lui sarebbe ovviamente felicissimo di fare questa nuova esperienza, cambiando praticamente ruolo. La padrona di casa è già al lavoro anche perché non manca poi così tanto tempo, anche se c’è l’estate di mezzo.

Infatti, a Uomini e Donne a partire da settembre potremmo vedere un nuovo tronista non sconosciuto. Inoltre, si è saputo stando al sito Tutto.tv che la prima registrazione in assoluto del dating show di Canale 5 dovrebbe avere luogo venerdì 30 agosto, anche se poi seguiranno comunicazioni ufficiali direttamente da parte della redazione.

Uomini e Donne, spunta il nome del nuovo tronista: chi è

Si è vociferato che a Uomini e Donne il nuovo tronista possa giungere dal trono over. A rivelarlo è stato sempre Tutto.tv, infatti dopo l’esperienza purtroppo fallimentare di Ida Platano che è rimasta single, Maria vorrebbe pescare sempre dal parterre. E lui cercherà in ogni modo di trovare l’anima gemella e uscire quindi dalla trasmissione in dolce compagnia.

Secondo queste ultime indiscrezioni a sedersi sul trono potrebbe esserci il cavaliere del trono over, Marco Antonio Alessio. Ma sarebbero in corso anche altre trattative con persone che non sono ancora conosciute dai telespettatori. Lo capiremo ovviamente nelle prossime settimane.

Marco Antonio Alessio è originario di Lecce e ha 35 anni. Ha un’agenzia dedita ad escursioni e visite guidate. Non ha trovato l’amore, nonostante alcune frequentazioni, e ora potrebbe provarci se dovesse diventare tronista.