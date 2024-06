Mario Cusitore avrebbe una nuova fiamma. Lui starebbe dissimulando per no dare troppo nell’occhio dopo il caos scoppiato a Uomini e Donne ma gli indizi sarebbero disseminati. L’ultimo in una storia su Instagram. Intanto continua ad arrivare indicazioni sul prossimo cast. Uno vuole Marco Antonio Alessio sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. A sganciare la bomba è stato Comingsoon. Si tratta di un vero e proprio colpo di scena. Marco infatti aveva abbandonato da poco dal programma.

>>“Tradita continuamente”. Sulla coppia della tv piomba la pesante segnalazione di corna: “Roba di tre anni di fila”

Durante la su permanenza nella trasmissione aveva conosciuto la dama Emanuela Malavisi. I due avevano fatto alcune uscite insieme, si erano piaciuti e così avevano deciso di vivere la loro storia fuori. Purtroppo per loro e per i loro fan è finita presto e malissimo. Marco ed Emanuela si sono lasciati dopo un mese appena. Adesso cambia tutto.





Uomini e Donne, Mario Cusitore ha un misteriosa fidanzata?

La decisione su Marcio Antonio Alessio sarebbe stata presa direttamente Maria De FIlippi, che vorrebbe replicare l’”esperimento” già fatto con Ida Platano. E Mario Cusitore? Ha riprovato a conquistare Ida Platano. “Un mese fa sono ritornato a Brescia, sono partito da Napoli di notte – ha raccontato Mario a Fanpage – È andata male. L’ho aspettata al negozio una volta arrivato, era mattina. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l’ultima segnalazione”.

“Sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz’ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo”. Tornado alla storia su Instragram. Nella foto su Instagram Mario mostra una scrivania con una confezione di Nutella, sua grande passione, con la didascalia.

“Chiunque tu sia, grazie”. Abbastanza per scatenare il chiacchiericcio: “Mario, lo sappiamo che te lo ha lasciato una donna. Perché non confessi subito?”. E ancora: “Vi dico io perché non la presenta, vuole tornare a Uomini e Donne a settembre”. Sarà vero?