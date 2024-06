Uomini e Donne, dopo settimane di silenzio Brando e Raffaella tornano a parlare. Lo fanno ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, il super esperto di gossip sempre informatissimo sulle questioni del dating di Maria De Filippi. Prima di entrare nello specifico va ricordato che in questi giorni si è tornato a parlare, e neppure poco, di Ida Platano. I fan hanno già le loro teorie su chi potrebbe comporre il parterre del nuovo trono over.

E qualcuno ha ipotizzato un ritorno di Ida Platano per portare avanti la dinamica con Mario Cusitore, Lorenzo Pugnaloni ha risposto che è molto probabile che l’ormai ex tronista riprenda posto tra le dame. Ad un fan che si diceva certo del ritorno di entrambi Pugnaloni aveva riposto in maniera secca. “Pensi male. Che Ida ritorni me lo auguro ed è molto probabile, ovviamente nel parterre over”.





Uomini e Donne, per Brando e Raffaella convinvenza a un passo

“Merita di trovarsi finalmente un uomo”. Tornando a Brando e Raffaella, hanno raccontato cosa sta succedendo in queste settimane. L’ex tronista, sorprendendo un po’ tutti, ha così spiegato che sta seriamente pensando di dare una svolta, non escludendo l’inizio della convivenza in tempi brevi. “Convivenza? Appena usciti dal programma no, non ci pensavo”.

“Ora, con il passare delle settimane, mi rendo conto che più stiamo lontani e più stiamo peggio, più stiamo insieme più stiamo meglio. Quindi ci sto pensando fortemente. Non sono un tipo molto sentimentale al telefono. E lei riceve mancanze che io non voglio dare ma che lei comunque avverte. Vorrei togliere questo elemento alla relazione, avvicinandomi”.

Una bella notizia che consola Raffaella di tante delusioni. Nei mesi scorsi era stata presa di mira dagli haters rispondendo, comunque, a tono. Una cosa è certa, il carattere non manca proprio a questa ragazza che è pronta davvero a tutto.