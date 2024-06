Temptation Island 2024, la data di inizio c’è e le coppie pure. Filippo Bisciglia, che ha parlato e posato con tutto il cast nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, tornerà in onda dall’Is Morus Relais il prossimo giovedì 27 giugno. Dopo, come detto, aver annunciato con alcuni brevi video di presentazione i fidanzati e le fidanzate che parteciperanno all’edizione di quest’anno del docu-reality estivo per eccellenza.

Conosceremo meglio Siria e Matteo, fidanzati da 7 anni con lei che vuole “capire se quella che sono oggi a lui va bene”; Raul e Martina insieme da soli 10 mesi e con tanti dubbi sulla convivenza; Christian e Ludovica, fidanzati da quasi 2 anni ma con due rotture alle spalle e confusione da parte di lui. Ci sono anche Jenny e Tony, in coppia da 5 anni: lui fa il dj ed “è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze” e Luca e Gaia, fidanzati da un 1 e 8 mesi Gaia sostiene di essere stata tradita 3 volte.

Temptation Island, “una coppia squalificata dopo 5 giorni”

Ancora, Vittoria e Alex, insieme da un anno e dieci mesi con lei in cerca di “una risposta definitiva da lui” e infine Alessia e Lino, che fanno coppia da 4 anni ma ci sono problemi di fiducia. Lei teme di essere tradita. Le registrazioni non sono iniziate da molto tempo ma dal sito di Novella 2000 arriva un’anticipazione interessante, anche se non ufficiale.

Uno scoop, in pratica. A quanto si legge, una delle 7 coppia in gara sarebbe stata squalificata dopo appena 5 giorni di permanenza nel villaggio in Sardegna. Il motivo? Non aver rispettato il regolamento. Nel dettaglio, pare che a una delle fidanzate sarebbero arrivati molti filmati del compagno, che si sarebbe avvicinato davvero tanto a una delle tentatrici.

Lei, disperata, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato e al rifiuto di lui sarebbe scoppiato il caos. Un precedente celebre, anche se non sappiamo come sono andate realmente le cose né quale coppia sarebbe stata squalificata, è quello che riguarda Ciro Petrone. L’ex GF sentiva la mancanza della fidanzata e avrebbe scavalcato le recinzioni che dividono i villaggi per raggiungerla travolgendo anche parte dello staff che quindi non ha potuto impedire l’incontro.