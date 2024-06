Mancano ancora più di dieci giorni all’inizio di Temptation Island 2024, ma per Filippo Bisciglia la partenza rischia di essere più difficile del previsto. Infatti, sono già arrivate delle critiche pesantissime contro il reality show estivo di Canale 5. C’è una motivazione principale alla base di questo attacco, quasi senza precedenti, che il pubblico ha voluto sferrare.

Infatti, sebbene Temptation Island abbia avuto un gran successo l’anno scorso, non mancano nemmeno le polemiche nei confronti del programma di Filippo Bisciglia. Critiche molto dure sono giunte nei confronti della trasmissione Mediaset, che ora dovrà fare di tutto per evitare che possano esserci anche future ripercussioni sugli ascolti televisivi.

Temptation Island di Filippo Bisciglia: critiche ancora prima di iniziare

Praticamente è bastata la presentazione delle sei coppie di Temptation Island per scatenare la protesta contro la trasmissione, condotta da Filippo Bisciglia. Critiche a non finire sono apparse sul web, in particolare sul social network X. Nel mirino soprattutto i concorrenti che saranno protagonisti a partire dal prossimo 27 giugno su Canale 5.

Secondo i più scettici, la reale volontà dei concorrenti di Temptation sarebbe quella di apparire e quindi ottenere visibilità, oltre che ritorni dal punto di vista economico. La pagina social Amici News ha infatti scritto: “Ma anche le coppie dell’anno scorso si presentavano con ‘mi ha tradito tre volte in una relazione di un anno e otto mesi?’ Ma poi ritorniamo sempre al solito discorso: ti tradisce per tre volte e continui a starci? E vai pure a Temptation? No vabbè“.

Ma anche le coppie dell’anno scorso si presentavano con “mi ha tradito tre volte in una relazione di un anno e otto mesi”?



Quindi, l’interesse principale sarebbero i soldi. E ovviamente avere la possibilità di essere conosciuti dal pubblico per poi diventare protagonisti in tv. Quindi, c’è chi non crede alla buona fede delle coppie. Vedremo cosa succederà durante la loro avventura.