All’Isola dei Famosi uno dei concorrenti top è indubbiamente Samuel Peron. E proprio sul naufrago che si trova in Honduras è uscita adesso una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Ormai sarebbe stata presa una decisione drastica su di lui, che ovviamente non ne sarà felicissimo. Ma inevitabilmente la situazione non poteva andare in maniera differente.

Infatti, nella giornata del 12 aprile c’è stato un annuncio al di fuori dell’Isola dei Famosi. Samuel Peron non dovrebbe più fare qualcosa di importante e quando glielo dovranno dire ci resterà sicuramente male. Certo, potrebbero anche nasconderglielo per evitare che possa essere rovinata la sua esperienza. Andiamo a vedere insieme cosa è stato riferito.

Leggi anche: “Ah, quindi è così”. Isola dei Famosi, appena sbarcato scoppia il caso sul nuovo naufrago





Isola dei Famosi, la notizia su Samuel Peron: cosa succede

A rompere il silenzio sul concorrente dell’Isola dei Famosi è stato il settimanale Di Più Tv, che si è soffermato su Samuel Peron. Quest’ultimo, che si sta iniziando a farsi valere in Honduras, potrebbe poi ricevere una doccia fredda soprattutto quando uscirà dal reality show. Non riguarda quindi un episodio successo lì, ma c’è un altro programma ad essere interessato.

Infatti, Peron non dovrebbe più prendere parte a Ballando con le stelle di Milly Carlucci in qualità di maestro, stando a Di Più Tv: “Non potrà più essere nella prossima edizione di Ballando perché Samuel ha fatto la sua scelta. Samuel Peron pagherà un prezzo molto alto“. E si è scoperta la ragione per la quale non dovrebbe più partecipare alla trasmissione di Rai1.

Milly non ha mai accettato nel suo programma qualcuno che ha partecipato ad altri reality. Ovviamente il tempo a disposizione per ricaricare le energie ci sarebbe, ma lei non vorrebbe più Samuel Peron a Ballando.