Isola dei Famosi 2024, polemiche sul naufrago. Proprio all’inizio del reality Vladimir Luxuria ha chiesto ai concorrenti di fare una promessa: “Non voglio vedere ritiri“. Tutti hanno risposto di sì, ma nel giro di poche ore abbiamo scoperto che una di loro ha deciso di abbandonare il gioco. Si tratta di Tonia Romano che ha avuto un problema di salute e ha preferito tornare dai suoi figli.

Recentemente, nella seconda puntata di ieri giovedì 11 aprile, sono sbarcati sull’isola altri due naufraghi. Si tratta di Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi. Il primo è un attore con alle spalle diversi titoli come “Mery per sempre”, “Ragazzi fuori” e “Milano-Palermo Solo andata”. Il secondo è un critico d’arte e scrittore. Ma è sul primo che è scoppiato un vero e proprio caso.

Polemiche su Benigno: tutto nasce da alcune frasi dell’attore poi cancellate

Su Francesco Benigno è scoppiato un caso. L’attore aveva sbandierato, infatti, alcuni accordi privati tra lui e gli autori della trasmissione. Un utente lo aveva criticato perché non era sbarcato sull’isola come gli altri lunedì scorso, alla prima puntata. Lui aveva ribattuto spiegando che sarebbe arrivato nella messa in onda di giovedì. Non solo, ha aggiunto che comunque la puntata di lunedì gli sarebbe stata pagata.

Ciò ha provocato l’indignazione di molti che hanno attaccato l’attore accusandolo di essere un concorrente privilegiato. Francesco Benigno deve essersi reso conto di averla fatta grossa così è corso ai ripari e ha cancellato tutti i commenti sulla vicenda. Alcuni utenti però hanno fatto in tempo a immortalare i suoi interventi e molti si sono scagliati contro di lui anche sui social del programma.

Una curiosità su Francesco Benigno: l’attore non ama il mare, anzi. Questa la didascalia sul post del suo ingresso dall’account ufficiale dell’Isola dei Famosi: “Nonostante la paura del mare, Francesco Benigno è arrivato sull’#Isola ed è pronto ad affrontare questa nuova avventura!! 🌊 🏝️ “. Va detto, comunque, che in tantissimi hanno espresso il loro apprezzamento per l’attore che, polemiche a parte, potrebbe essere uno dei protagonisti di questa edizione.

