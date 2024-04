Momento già complicato per l’Isola dei Famosi, con Vladimir Luxuria alle prese con problemi inaspettati. Nonostante siamo solamente alla seconda puntata del programma, si è già registrato un record e non parliamo di qualcosa di positivo. La conduttrice si era soffermata su questo proprio al suo esordio, ma subito dopo la realtà dei fatti è stata differente.

All’Isola dei Famosi, che indubbiamente è uno dei reality più difficili che mette alla prova la resistenza dei concorrenti, Vladimir Luxuria sta già facendo i conti con dei problemi considerevoli. Alcuni naufraghi sono stati costretti a prendere delle drastiche decisioni, anche perché non c’era alcuna possibilità che potessero agire in modo diverso.

Dunque, l’appello all’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria è rimbombato anche nelle case degli italiani, i quali hanno capito che stanno emergendo dei problemi. Infatti, ha esclamato in diretta: “Promettetemi che non ci sarà alcun ritiro“, riferendosi ovviamente ai naufraghi. Ma non è andata affatto così, dato che invece c’è stato un record di ritiri e di altre problematiche.

Invece, come ricostruito dal sito Novella 2000, innanzitutto c’è stato il ritiro di Tonia Romano prima che partisse proprio il reality show. Poi nella serata dell’11 aprile c’è stato l’annuncio dell’addio anticipato anche di Francesca Bergesio per un infortunio al ginocchio. E sono anche stati infettati dal coronavirus due altri concorrenti, che però stanno bene. Quindi, in appena una settimana è già successo di tutto.

I contagiati dal Covid sono Aras e Greta, ma sono senza sintomi. La speranza è che possano ritornare in piena forma il prima possibile. E soprattutto che non ci siano altre insidie nei prossimi giorni.