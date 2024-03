Era un po’ che Gabriel Garko non si vedeva in tv. Lo ha fatto per annunciate un altro grande ritorno, quello nel mondo delle fiction cui deve la massima popolarità e che rappresentano il suo primo amore. “Ho fatto una lunga pausa di 6 anni, per motivi personali. Mi ha fatto bene, ci voleva”, ha spiegato ai microfoni di Verissimo, dove è stato ospite insieme alla collega Anna Safroncik.

I due saranno infatti di nuovo insieme sul piccolo schermo perché protagonisti di “Se potessi dirti addio”, una serie Mediaset. Lui interpreta Marcello, un misterioso paziente senza memoria, in ospedale da oltre un anno. L’attrice 43enne di origine ucraina è invece Elena, appassionata neuropsichiatra alla ricerca del responsabile della morte del marito. Le loro vite si incroceranno inevitabilmente.

Gabriel Garko torna in tv ma è “trasformato”

Il pubblico non vede sicuramente l’ora di rivederli recitare insieme, ma quando ha rivisto Gabriel Garko su Canale 5 si è però soffermato sul suo aspetto. L’attore 51enne si è presentato in studio con un paio di occhiali da sole con lenti scure e un completo blu ma soprattutto con qualche chilo in meno.

Un “nuovo aspetto” che ha scatenato subito i telespettatori social. “Lui non si può guardare”, “Lei è bellissima e una brava attrice. Lui non mi piace più, troppo rifatto”. Quindi anche le critiche di Garko come attore oltre che l’affondo sui presunti nuovi ritocchini come “Mai spontaneo e sempre impostato” e “Lei sempre bellissima e naturale, in compenso ci pensa lui a rovinarsi il viso. Che peccato veramente: si sta trasformando in Gianni Sperti”.

Addirittura c’è chi lo accosta a Enrico Papi. Questi ovviamente sono i commenti degli hater perché Gabriel Garko ha anche tanti fan che lo riempiono di complimenti e non vedono questa “trasformazione”. Magari si aspettavano che si sbottonasse un po’ sulla sua vita privata ma non è successo. A Silvia Toffanin ha solo detto di essere “molto sereno, sto bene e sono molto felice”. Sarebbe nuovamente fidanzato, ma nulla si sa sulla persona al suo fianco.